小學附近出現露體狂 性教育專家教同學5招應對｜護苗信箱

張教授：

我是一位小學教師。學校位置偏僻，近日有學生報稱在學校附近遇到露體狂。學生應如何保護自己？如果再遇上露體狂又應怎樣做？

蔡老師

張教授答：

性侵犯可分為接觸性和非接觸性兩類，露體狂屬於非接觸性侵犯。這類犯案者通常心理偏差，通過展示身體來證明自己是有能力去支配別人，他們特別針對兒童或少女，藉着在他們面前露出下體來引起驚恐和尖叫，從而獲得快感和權力的感覺。因此，教育學生如何自我保護是最重要。以下是一些具體的建議：

結伴同行：學生在返學或放學時應盡量結伴而行，避免單獨走在偏僻地區。如遇到突發情況，同學之間可互相支援。

保持冷靜：露體狂的目的是想引起「獵物」驚慌和恐懼，因此學生應學會在此類情況下保持冷靜。教育他們不必驚慌，只要當作看不見便是最好的反應。

示意圖

避免回應：如果露體狂試圖挑釁或引導學生發言，學生應避免回應。有些犯案者在知道「獵物」看見自己的性器官後，無論對方是驚恐還是對露體狂的身材發表評價，都能令他得到滿足感。因此，學生應無視這個人，繼續前行並與朋友交談，這樣可以讓對方無法獲得任何刺激而選擇放棄。

迅速離開：一旦遇到露體狂，學生應立即離開現場，尋找安全的地方。如果對方有進一步的行動，學生應大聲呼喊求助，以此嚇退對方。

告知師長：事件發生後，學生應及時向老師或家長報告。這不僅有助於增強校園的安全措施，還能幫助學生釋放內心的恐懼和焦慮，促進心理健康。

最後，學校應定期舉辦安全教育課程，提高學生的自我保護意識，並加強與家長的溝通，共同營造安全的學習環境。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

文：張錦芳教授

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

本文標題原為〈如何應付露體狂〉。

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