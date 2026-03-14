Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小學附近出現露體狂 性教育專家教同學5招應對｜護苗信箱

知識轉移
更新時間：16:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-14 HKT

張教授：

我是一位小學教師。學校位置偏僻，近日有學生報稱在學校附近遇到露體狂。學生應如何保護自己？如果再遇上露體狂又應怎樣做？

蔡老師

張教授答：

性侵犯可分為接觸性和非接觸性兩類，露體狂屬於非接觸性侵犯。這類犯案者通常心理偏差，通過展示身體來證明自己是有能力去支配別人，他們特別針對兒童或少女，藉着在他們面前露出下體來引起驚恐和尖叫，從而獲得快感和權力的感覺。因此，教育學生如何自我保護是最重要。以下是一些具體的建議：

結伴同行：學生在返學或放學時應盡量結伴而行，避免單獨走在偏僻地區。如遇到突發情況，同學之間可互相支援。

保持冷靜：露體狂的目的是想引起「獵物」驚慌和恐懼，因此學生應學會在此類情況下保持冷靜。教育他們不必驚慌，只要當作看不見便是最好的反應。

示意圖
示意圖

避免回應：如果露體狂試圖挑釁或引導學生發言，學生應避免回應。有些犯案者在知道「獵物」看見自己的性器官後，無論對方是驚恐還是對露體狂的身材發表評價，都能令他得到滿足感。因此，學生應無視這個人，繼續前行並與朋友交談，這樣可以讓對方無法獲得任何刺激而選擇放棄。

迅速離開：一旦遇到露體狂，學生應立即離開現場，尋找安全的地方。如果對方有進一步的行動，學生應大聲呼喊求助，以此嚇退對方。

告知師長：事件發生後，學生應及時向老師或家長報告。這不僅有助於增強校園的安全措施，還能幫助學生釋放內心的恐懼和焦慮，促進心理健康。

最後，學校應定期舉辦安全教育課程，提高學生的自我保護意識，並加強與家長的溝通，共同營造安全的學習環境。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

文：張錦芳教授

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

本文標題原為〈如何應付露體狂〉。

延伸閱讀：

張錦芳教授 - 父母離異對孩子婚戀觀影響｜護苗信箱

張錦芳教授 - 過早認識避孕方法 等於鼓勵性行為？｜護苗信箱

6歲兒：為何在陌生人面前裸體泡溫泉？家長應如何解釋？｜護苗信箱

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
2026-03-13 15:00 HKT
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
飲食
23小時前
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
22小時前
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
商業創科
10小時前
美元強勢 人民幣下試6.95 日圓疲軟 港找換店單日狂兌7.5億
美元強勢 人民幣下試6.95 日圓疲軟 港找換店單日狂兌7.5億
投資理財
6小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
5小時前
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
20小時前
《阿Sir早晨》演員世紀合體！簡佩筠罕現身曾兩度流產終身不育 已轉行何遠恆Fit咗唔少
《阿Sir早晨》演員世紀合體！簡佩筠罕現身曾兩度流產終身不育 已轉行何遠恆Fit咗唔少
影視圈
6小時前
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
21小時前