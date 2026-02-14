Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

6歲兒：為何在陌生人面前裸體泡溫泉？家長應如何解釋？｜護苗信箱

知識轉移
更新時間：14:00 2026-02-14 HKT
發佈時間：14:00 2026-02-14 HKT

張教授：

我的兒子6歲，早前一家人去日本旅行時，我們入住一間溫泉旅館，由於日本泡溫泉是要裸體的，兒子見到這個情況便問我為何會在陌生人面前裸體？而平日我又叫他不要隨便在陌生人面前裸體，他覺得很矛盾，我應該如何解釋會比較好？

許太上

張教授答

在日本，溫泉文化深植於人們的生活中，泡溫泉不僅是一種放鬆身心的方式，更是一種文化的體驗。如果兒子對裸露感到尷尬或疑惑時，可以這樣解釋：

1.你可以先表示理解兒子的矛盾感受，再慢慢用例子解釋於特定情況下裸露是容許的，例如泳池的更衣室和溫泉。

2.告訴他在日本文化中，泡溫泉時裸體是一種習俗，這樣可以讓身體、心靈與自然環境融為一體。這不僅能讓皮膚直接接觸泉水中的礦物質，還是一種釋放壓力的方式，同時避免衣物中的污垢和染料污染泉水。

3.溫泉通常位於封閉的環境中，有專門的管理和監控，並非每個人都能隨意進入，這樣的設計讓人相對地感到安全。

網上圖片
網上圖片

4.如果兒子感到尷尬，可以教導他自然地用手遮掩私人部位。進入溫泉後，因為泉水一般帶有礦物顏色，別人不易看到浸於水中的身體部位。另外可用小毛巾折疊放在頭頂或浴池邊緣，起身時作為遮蔽身體的工具。

5.告訴他，浸溫泉時裸體並不意味着刻意讓別人看到私人部位。教導他，在這種情況下也要保護自己，例如用手遮掩私人部位。如果他感到不舒服，或被別人觸碰，應該大聲說「不要」，然後立即離開現場，並告訴可信任的成年人。

這樣的解釋不僅能幫助他理解溫泉文化，也能培養他對自身安全的意識。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

文：張錦芳教授

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

本文標題原為〈如何解釋日本裸體泡溫泉文化〉。

