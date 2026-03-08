張錦芳教授 - 父母離異對孩子婚戀觀影響｜護苗信箱

張教授：

我離婚一年多，現獨養一名9歲的兒子。近日與兒子閒談，他表示結婚後若發現伴侶與自己不適合便可以離婚。我的婚姻經驗令兒子有這樣的想法嗎？我很擔心會影響他將來與伴侶建立有承擔的感情，更擔心他對性的態度變得隨便，請問我可以怎樣做？

父母離異確實會對孩子的身心發展產生影響。根據統計，香港的離婚率超過3成，媒體常常渲染同居和離婚的情節，使孩子在耳濡目染下，對婚姻形成「合則來、不合則去」的看法。作為母親，你可與孩子分享對婚姻和家庭的正面觀念：

選擇伴侶的重要性：在尋找伴侶時，應重視彼此的了解程度、個性是否契合，以及共同的興趣和價值觀。這樣有助於選擇一位能夠攜手共度未來的伴侶。

維繫婚姻的責任：美滿的婚姻需要雙方共同努力，建立在愛與包容的基礎上。強調每段關係都需要時間和心力去經營，沒有完美的伴侶，只有彼此扶持的決心。

處理困難的方式：告訴孩子，父母的離異並不等於婚姻的失敗，而是因為某些情況無法挽回。鼓勵他思考如何在面對困難時尋找解決方案，而不是輕易放棄。

正面的婚姻榜樣：可以分享一些成功婚姻的例子，讓孩子看到愛情和承諾的美好。這樣能幫助他理解，婚姻不僅是選擇伴侶，更是彼此扶持、共同成長的旅程。

對性的正確認知：可以引導他理解性不僅是生理上的行為，更是情感和責任的表現。健康的性關係應該建立在相互尊重和信任的基礎上。這樣能幫助他在未來的關係中保持負責任的態度，並理解愛情與性的深層意義。

開放的溝通：鼓勵孩子隨時與你分享他的想法和感受，這樣可以幫助他建立健康的情感觀，並對婚姻和伴侶關係持有負責任的態度。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

文：張錦芳教授

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

