張錦芳教授 - 過早認識避孕方法 等於鼓勵性行為？｜護苗信箱

張教授：
我的女兒今年16歲，她就讀的中學近日安排了性教育課，老師在課堂上教導學生不同的 方法，更以陽具模型示範如何使用安全套，本人知道後感到不安，這類型的性教育課，豈不是鼓勵學生發生性行為嗎？
李太上
張教授答：
我理解你對女兒參加性教育課的擔憂。性教育的目的是幫助青少年了解身體、情感和人際關係，並提供保護自己的知識。
雖然你可能認為這樣的課程會鼓勵性行為，但實際上，正確的性教育是為了預防不安全的性行為，並讓孩子明白性行為的責任和後果。
在性教育課中，教授避孕方法和安全套的使用非常重要，因為這些知識能幫助學生保護自己免受意外懷孕和性傳播感染的風險。
此外，課程還會強調尊重他人的界線，這對於建立健康的關係，至關重要。
研究顯示，接受全面性教育的青少年對性行為的好奇心會降低，並更懂得如何安全地進行性行為。
性教育課還提供一個開放的環境，讓學生可以提出問題和討論疑慮，有助於消除對性話題的羞恥感。
作為家長，你可以與女兒進行開放的對話，了解她在課堂上學到的內容，並分享你的見解和價值觀。
如果你仍感到不安，建議你與學校的老師或性教育專家交流，了解課程的具體內容和教學方法。這將有助於你更好地理解這類課程的意義，並在家中支持女兒的學習。
總而言之，性教育是一個重要的話題，正確的知識和開放的對話能幫助青少年做出明智的選擇，並能促進與女兒之間的良好溝通。
（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）
文：張錦芳教授
本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。
