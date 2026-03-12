Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI教育｜下一代掌握3核心能力 免被AI取代｜學友智庫

知識轉移
 根據國家《關於深入實施「人工智能+」行動的意見》，中國預期於2027年在人工智能（AI）的應用率為70%，到2030年為90%；相信全民在不久將來將會實現。港府最新一份《財政預算案》提出，撥款5000萬元推行「全民AI培訓」，支持公營機構、科技企業及大專院校舉辦不同形式的AI應用課程、講座及比賽，並加強公務員的AI知識培訓。這政策的目的不但是普及AI技能，更讓社會整體提升競爭力，迎接AI時代。

 

在AI快速發展的今天，新聞不時在報道人工智能技術的突破，全民普及似乎只是時間的問題。或許，不少學生和即將踏入職場的青年會擔心工作會逐漸被AI取代，但如果我們認清AI特性的話，就會理解AI並不會取代人類，取代的只是那些不懂得運用AI工作方式的人。

AI強大之處，在於它能以驚人的速度處理數據與演算，為

示意圖
示意圖

人類提供多個可行方案。然而，最終的決策者仍然是人類，只有人類能理解情感、倫理道德及社會責任等，能在「效率理性」與「情感倫理」之間作出平衡；就像醫療決策、教育改革或公共議題，AI可提出最理性的方案，但真正能感受公眾需要、體貼人心的，始終是人，而這正是AI無法取代人類的價值。

當下，社會更需要培育具備3種核心能力的下一代：1.分析與判斷能力：能善用AI提供的資訊，獨立思考與明辨是非；2.責任承擔精神：不依賴工具逃避決策，而是願意為結果負責；3.社交與共情能力：在數碼互動主導的時代，仍然能與人真誠連結，理解他人的處境與情感。這3種能力正是未來青年培育工作可繼續加強的着力重點。

筆者衷心期望於2026年，中學生或大專生都能把握不同參與機會，主動走出課室，參與更多社區及與人互動的青年發展活動。不論是服務學習、義工項目等，共同對AI有基本技能提升，共同推動「全民AI培訓」。

電郵：[email protected]

文：方富正

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為學友社全人發展部主管，專注於全人發展及領袖培訓。

