以繪本建立校園「安全情緒實驗室」 5大原則令繪本教學更有系統｜學友智庫

對於正處於幼小銜接或成長階段的學生，焦慮、壓力等抽象概念往往「難以言喻」。繪本不止屬於語文課，它更是一座「安全的情緒實驗室」——讓學生在故事情境中學會理解與表達自己。

繪本能讓老師「外化問題」（Externalization），把焦點從「人是問題」轉為「問題才是問題」。當課堂中討論「火山精靈為甚麼噴火」而非「你為甚麼發脾氣」時，學生能以安全距離觀察情緒，學會辨認、理解與表達。這種寓言式引導，不僅化解對話的壓力，也潛移默化地培養情緒調節與自我覺察力。

每一本繪本的高潮與轉折，都是潛藏學習契機的黃金時刻。當主角陷入低谷、練習面對、重新站起時，老師可引導學生觀察與思考，主角用了哪些方法？我也能這樣試試嗎？這些正向的「應對機制」如同「無形的廣告」，自然滲入學生的思維。

為使繪本教學更具系統性，可借鑑耶魯大學提出的RULER五大步驟：一、Recognize（辨識）：觀察情緒引發的身體反應，如心跳加速或冒汗；二、Understand（理解）：追溯觸發情緒的原因；三、Label（命名）：精確區分「一點擔心」與「非常擔心」；四、Express（表達）：練習句式「我覺得……因為……」；五、Regulate（調控）：通過呼吸或「停一停、想一想」練習自我調節。

這樣的提問結構，能讓老師在閱讀過程中有清晰方向，同時幫助學生內化情緒識讀能力。

情緒教育的終點，不應只在閱讀，而在「創造」。筆者常鼓勵學生把自身經歷轉化為繪本劇本，甚至運用AI圖像生成工具製作成品。這樣的過程讓學生將個人經驗與情感整合，從被理解到被欣賞，也培養出更深層的成就感。

當繪本成為情緒探索的媒介、課室成為安全的探索室，我們就能幫助學生在故事與現實之間搭起一座理解的橋樑，讓精神健康不再是額外的主題，而是日常教學的一部分。

文：彭樂謙

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為資深學校輔導員及註冊教師。

本文標題原為〈以繪本建立校園「安全情緒實驗室」〉。

