吳家豪 - 都江堰——順應自然的仁愛與STEAM智慧｜學友智庫

站在都江堰的魚嘴分水堤前，看着岷江之水被一分為二，內江灌溉良田，外江排洪洩沙。這座歷經兩千多年仍生生不息的水利工程，不僅是李冰父子治水的技術奇蹟，更是一場關於「仁愛」的STEAM課堂。

李冰治水的起點，並非為了征服自然，而是源於對百姓疾苦的深切同理。面對水患，他選擇了「乘勢利導、因時制宜」的治水，正是我們在STEAM教育中的核心——科技是與環境共生的藝術。

將這份智慧帶入現代課堂，我們能看見一條清晰的教學路徑。首先是科學的觀察，引導學生像李冰一樣，實地考察地形與水流，明白為何魚嘴要設在江心，飛沙堰為何能利用離心力自動排沙，是學會敬畏自然規律。

接着是工程與技術的實踐，李冰發明了「竹籠」裝石沉江截流和「火燒水澆」法開鑿玉壘山。在STEAM專題中，我們可以讓學生利用現代材料模擬這些工法，測試不同結構的擋水效率，思考如何在缺乏重型機械的古代，運用智慧解決河道挖掘的難題。這過程中的每一次嘗試與修正，都是在鍛煉解決複雜問題的能力。

然而，最動人的部分在於人文與價值的昇華。都江堰體現了仁愛，不僅解決了當下的生存危機，更造就了「天府之國」千年的富庶。我們引導學生思考：現代的工程設計是否也能像都江堰一樣，在滿足人類需求的同時，將對生態的破壞降到最低？當學生們在模型中成功模擬出「四六分水」時，他們學到的不止是水利工程，更是一種「道法自然」的仁愛觀。真正的STEAM教育，不應止步於製造精密的機器，更在於培養孩子擁有一顆柔軟的心，懂得運用科技調和人與自然的矛盾。

願我們的孩子，都能像李冰父子那樣，心中裝着百姓與大地，手中的技術便有了溫度。讓每一次的創新，都如都江堰的江水般，溫潤而長久地滋養着這片土地與生命。

電郵：[email protected]

文：吳家豪

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為小學數學科主任，專注於數學、資訊科技及STEAM教育。

延伸閱讀：

王煒東 - 從教學設計說起：讓學生成為老師所期望的｜學友智庫

吳善揮 - 點亮教壇薪火路，培養未來育才星｜學友智庫

陳月平 - 一針一線織溫暖｜學友智庫