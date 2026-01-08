吳善揮 - 點亮教壇薪火路，培養未來育才星｜學友智庫

當每位教師走進教育路時，往往都懷着一份改變生命的初心。或許是曾受啟發，或許是對孩子的喜愛，讓他們選擇踏上教育舞台。然而，面對現實中繁重的教務、多樣化的學生需要、教育行政壓力，這份初心有時會被磨蝕。因此，如何培育新進教師的教育熱情，成為教育界的重要任務。

新進教師大多充滿理想與活力，勇於嘗試創新教學，樂於與學生互動。他們擁有創新的教育知識和能力，在教學設計上往往富有創意。但同時，他們亦可能面對課堂管理、備課安排和情緒調節上的挑戰。若未能及時獲得支援，熱情或將被挫敗轉化為自我懷疑。

在新教師成長的路上，經驗教師擔任「同行者」的角色至關重要。他們可通過教案輔導，協助新教師掌握課堂節奏與教學策略，同時也可帶領他們檢驗教學成效。經驗教師也可藉着經驗分享，為新教師提供真實案例與應對方法，讓他們能應對在教育現場遭遇的困難。當然，經驗教師也可與新教師共同參與教育研究，讓他們對課程設計進行深度反思並提升教學效能。若有機會，經驗教師更可與新教師一起發表教育成果，以提升專業自信，使他們建構出追求教學卓越的精神。

筆者深信這種由心而發的陪伴，不但能促進經驗傳承，更能持續燃點新教師的教育熱情，讓他們感受到教學的真正意義。

最後，若要培育一名有教育熱情且具專業能力的新教師，我們既需制度支援，更需同儕同行。近日創意教師協會邀得創意教育大師陳龍安教授來港，進行「創意種子初階證書課程暨與大師同行」培訓，正是抱持上述理念，盼望藉此啟發年輕教師及師訓生運用創意教學方法，以愛教育我們的孩子。

陳教授身教言教，讓我們堅信教育不止是傳授知識，更是薪火相傳。只要點燃與延續一代代教師的熱情，教育的光芒必然永不熄滅。

文：吳善揮

