曹春生 - 家長在孩子生涯規劃的角色轉型｜學友智庫

在近期的生涯規劃晤談中，我深深感受到家長角色的變化——父母與子女在生涯議題上的對話變得更開放、更合作。越來越多家長願意傾聽孩子的興趣、支持其探索未來的發展。然而，就業難易、選校與選專業的焦慮依然存在。家長追求的「穩定性」往往與孩子嚮往的「多元性」有所衝突，令雙方在期待與理解上出現差距。

家長的憂慮是當下職涯改變的一種投射。傳統職涯發展較為線性，「選好一個專業、掌握一種技能就能穩定工作到退休」的觀念曾經行之有效，如今卻難以應對跨領域、多變化的新型職涯生態。家長希望孩子擁有「最安全」的選擇，生怕選擇錯誤而耽誤孩子的一生，進而營造了高度焦慮的決策氛圍。

若要走出這種困境，關鍵在於讓「穩定」與「變化」共生，明確生涯抉擇並非零和遊戲。家長的經驗不是「必須複製的人生模板」，而是孩子探索世界的參考樣本。家長要學會適度「剪裁」自己的經驗，區分哪些是可遷移的、哪些是不合時宜的，就能將原本的「照我做」轉化為「陪你選」，雙方的溝通也從單向的「說服」變為雙向的理解。

此外，以客觀資訊取代主觀想像，也是降低焦慮的重要方式。通過查閱行業數據、走訪不同領域的從業者，家長能與孩子一起理解產業未來的發展，從中看見多元職涯的可能性；以更長遠的眼光看待生涯，也能讓我們在做出選擇時更加冷靜。升學只是職涯的起點，未來的深造與工作仍具有轉換的機會，孩子的發展並不會被一次選擇所局限。

生涯規劃不是孩子單打獨鬥的歷練，也不是家長獨自承擔的責任，而是家庭的共同抉擇。當家長相信孩子能走好自己的路，當孩子理解父母的擔心源於愛，生涯議題便能從衝突轉化為彼此理解的契機。這種同頻合作既有助孩子找準方向，也讓家庭成為他們面對未來最堅實的後盾。

電郵：[email protected]

文：曹春生

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為SCPC國際職業策略規劃師、GCDF全球職涯發展師。

