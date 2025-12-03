梁國成 - 向每一位奉獻者致敬｜學友智庫

當烈火如巨獸般吞噬宏福的夜空，濃煙遮蔽着星辰，警笛撕裂了夜晚的寧靜。那一夜，被奪走的不僅是磚瓦，更是無數的生命，是承載着歡笑與記憶的家園、生活的幸福。然而，就在這片被火光映照得如同煉獄的天幕下，人性的光輝卻格外明亮，彷彿漆黑中的星辰，照亮着前路。

我們看見，消防勇士們衝向火海，厚重的防護服下是被汗水浸透的衣衫，面罩後是無畏的眼神。他們以軀體築成防線，在灼熱與危險中搜尋，將生命從死神的指縫間奪回。我們看見，醫護人員在臨時搭建的救助點上與時間競賽，他們跪地的身影，是對生命最虔誠的守護。警察們維持秩序，他們的沉穩是混亂中令人安心的力量。

社福機構與政府人員迅速動員，搭建災民安置點，協調各方資源，讓流離失所者在寒夜中得以棲身。最令人動容的，是那些默默無聞的義工與熱心市民。他們沒有制服，卻懷着共同的心跳；他們素不相識，卻因這場災難而成為彼此扶持的親人。有人連夜開車送來食水和食物；有人打開自家的店舖，為受災者和救援人員提供免費餐食；有人送來被褥和衣物，放下後便悄然離開……這些來自各方的善意，正演繹「一方有難，八方支援」的可貴精神。

這場災難是一面映照靈魂的鏡子，讓我們痛惜生命的脆弱與無常，也讓我們見證了勇氣、責任與無私所迸發出的能量。每一雙伸出的援手，每一次無私的奉獻，都在無聲地告訴我們：宏福並不孤獨。這份在危難中凝結的情誼，已經昇華為一種承諾——我們與你同在，不僅是此刻，更在漫長的重建路上。

讓我們向每一位挺身而出的英雄致敬，向每一位默默奉獻的市民致敬。你們的行動，不僅撫慰着當下的創傷，更為這片飽經磨難的土地，播下愛與希望的種子。長夜終將過去，讓我們攜手，將微光匯聚，照亮通往黎明的每一段路。

文：梁國成

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為學友社執行總監及資深教育工作者。

