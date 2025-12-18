陳月平 - 一針一線織溫暖｜學友智庫

從毛線到一條漂亮的蝴蝶頸巾，編織過程是怎樣的？現今同學對這古老而傳統的手工藝會感興趣嗎？我心中充滿疑惑。在校友的鼓勵下，我們嘗試與他合作送暖活動。星期六下午的課室有10多位女同學、家長和長者安坐着，以充滿期待的眼神迎接導師。

看着枱面上七彩的毛線和作品，原來美麗的傳承是不會因時間而消失。這古老的手工藝充滿了心意和暖意。除了導師，家長亦需教導身邊的女兒如何遊走於針與線之間，看着女兒着急的樣子，只能放下手上的針線，細語安慰並教導。媽媽看着眼神認真的女兒，臉上洋溢着溫柔的笑意和欣賞。這場親子編織的活動，不僅是兩代人之間的默契與溫情，更看到女兒另一面的認真。

編織的過程遠比想像中考驗耐性。剛開始時，因初學而小心翼翼，大家都低頭並保持沉默，專注於手中的針與線，擔心一不留神就前功盡廢。當慢慢熟習後，交談說笑聲此起彼落，但原來熟習並不代表不會出現錯漏，當織錯針時，拆了，重織是必然的，否則將無法完成。錯漏不分大小都有影響，只有改過，才可以順利完成。

過程中，家長們紛紛分享自己的故事：有的說自己小時候也跟着外婆學過編織，沒想到現在能和孩子一起重拾這項手藝；有的說平時工作忙，很少有這樣靜下心來陪伴孩子的機會，這次活動由送暖變成了親子活動。教室里的氛圍越來越溫馨，每一聲教導和互助，都成了親子間的溝通。

經過兩星期的努力，美麗的蝴蝶頸巾呈現於面前。這次編織活動遠不止是一次傳統手工藝的實踐。對學生來說，是在手作中學會耐心與堅持；對家長來說，是一次難得的親子陪伴，讓親情在一針一線中越發濃厚；對長者們來說，這條小小的圍巾，是冬日裏的一份溫暖，更是一份被牽掛的幸福感。這次送暖活動再次說明禮物不在乎價值，重要的是心意和心思。

電郵：[email protected]

文：陳月平

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為中學校長，關注學與教和價值觀教育。

