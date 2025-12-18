Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳月平 - 一針一線織溫暖｜學友智庫

知識轉移
更新時間：16:00 2025-12-18 HKT
發佈時間：16:00 2025-12-18 HKT

從毛線到一條漂亮的蝴蝶頸巾，編織過程是怎樣的？現今同學對這古老而傳統的手工藝會感興趣嗎？我心中充滿疑惑。在校友的鼓勵下，我們嘗試與他合作送暖活動。星期六下午的課室有10多位女同學、家長和長者安坐着，以充滿期待的眼神迎接導師。

看着枱面上七彩的毛線和作品，原來美麗的傳承是不會因時間而消失。這古老的手工藝充滿了心意和暖意。除了導師，家長亦需教導身邊的女兒如何遊走於針與線之間，看着女兒着急的樣子，只能放下手上的針線，細語安慰並教導。媽媽看着眼神認真的女兒，臉上洋溢着溫柔的笑意和欣賞。這場親子編織的活動，不僅是兩代人之間的默契與溫情，更看到女兒另一面的認真。

編織的過程遠比想像中考驗耐性。剛開始時，因初學而小心翼翼，大家都低頭並保持沉默，專注於手中的針與線，擔心一不留神就前功盡廢。當慢慢熟習後，交談說笑聲此起彼落，但原來熟習並不代表不會出現錯漏，當織錯針時，拆了，重織是必然的，否則將無法完成。錯漏不分大小都有影響，只有改過，才可以順利完成。

過程中，家長們紛紛分享自己的故事：有的說自己小時候也跟着外婆學過編織，沒想到現在能和孩子一起重拾這項手藝；有的說平時工作忙，很少有這樣靜下心來陪伴孩子的機會，這次活動由送暖變成了親子活動。教室里的氛圍越來越溫馨，每一聲教導和互助，都成了親子間的溝通。

經過兩星期的努力，美麗的蝴蝶頸巾呈現於面前。這次編織活動遠不止是一次傳統手工藝的實踐。對學生來說，是在手作中學會耐心與堅持；對家長來說，是一次難得的親子陪伴，讓親情在一針一線中越發濃厚；對長者們來說，這條小小的圍巾，是冬日裏的一份溫暖，更是一份被牽掛的幸福感。這次送暖活動再次說明禮物不在乎價值，重要的是心意和心思。

電郵：[email protected]

文：陳月平

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為中學校長，關注學與教和價值觀教育。

延伸閱讀：

曹春生 - 家長在孩子生涯規劃的角色轉型｜學友智庫

梁國成 - 向每一位奉獻者致敬｜學友智庫

方富正 - 深化青年成長與思考 從擴闊視野開始｜學友智庫

最Hit
上環四賊匪劫10億日圓 一男子被捕
00:43
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
突發
6小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
23小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
01:36
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
16小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
7小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
8小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
22小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
5小時前
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
商業創科
7小時前