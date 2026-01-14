王煒東 - 從教學設計說起：讓學生成為老師所期望的｜學友智庫

每位教育工作者都希望學生主動學習、富好奇心、勇於表達、樂於合作，在學習中建立自信與成就感。然而，學生並不會自然而然地呈現上述特質；他們的學習行為大多來自課堂中所獲得的引導、支持與激勵。換言之，老師的教學選擇，正好影響學生的學習行為與成長方向。

在設計課堂時，若希望學生能投入參與，教師便需要創造一個能引起學生興趣與共鳴的學習情境。教材是否貼近學生經驗？活動是否具有挑戰性與互動性？這些細節都是決定學生的專注度與參與意願。學生分心或冷淡，可能反映他們在學習過程中未能獲得足夠的引導與支持，值得我們從教學設計角度作進一步的觀察與調整。

有效的教學不止是「教了甚麼」，更是「學生是否學懂」。當學生難以理解內容時，教師可從語速、用語、例子選擇等來調整，提升教學的清晰度。教師還可通過觀察學生的表情、提問與反應，掌握他們的學習狀態，從而作出即時回應，協助他們逐步建立概念。

學生是否願意發言、敢於提問，也與課堂氛圍密不可分。理想的學習環境應讓學生感到安心、受到尊重。教師的一句鼓勵、一個欣賞的眼神，能為學生帶來勇氣與信心。課堂語言的運用亦不容忽視。教師若以正向、尊重、具啟發性的語言交流，既能提升課堂的效率，更能潛移默化地培養學生的思維與表達能力。

至於課堂秩序的建立，那並非單靠紀律約束，而是源於清晰期望與一致的引導。老師若能在課前清楚說明學習規範，穩定執行，並以冷靜而堅定的態度應對突發情況，學生便能在有序的環境中安心學習。

教育的本質，是在與學生的互動中不斷調整與學習。學生的行為表現，往往折射出課堂互動的狀況與教學氛圍，值得教師細心觀察。教師若能以開放的態度觀察和理解學生，就能有效引導學生朝着我們期望的樣子成長。

電郵：[email protected]

文：王煒東

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為小學價值觀教育及生命教育主任。

