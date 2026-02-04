教學心得｜一件小事足以改變世界 從繪本《花婆婆》了解教育新視角｜學友智庫

當孩子與父母談論未來理想與願望時，我們應如何回應，才能避免空洞說教，又能給予真誠的陪伴與引導？繪本《花婆婆》提供了一個溫柔而深刻的教育視角。

故事以一位小女孩的成長歷程為主軸。她與爺爺住在海邊，向爺爺分享自己的願望：長大後，要像爺爺一樣到遠方旅行，年老時回到海邊定居。爺爺欣慰之餘，叮囑她，還要「做一件讓世界變得更美麗的事」。

女孩如期完成前兩個願望，遊歷世界、回到海邊生活。此時的她，雖然體力不支、能力有限，卻始終沒有忘記對爺爺的承諾，不斷思考如何實現第三個願望。直到有一天，她隨手在住所周圍撒下魯冰花種子；翌年春天，花朵競相綻放，艷麗動人。

這個看似微小的行動，卻為小鎮帶來了生機與色彩，也感動了周圍的人。女孩確信，自己找到了那件「讓世界變得更美麗的事」。此後，她持續將種子撒向更遠的地方，讓美麗不斷擴散，讓整個小鎮都沐浴在花海之中。故事發展到最後，花婆婆如同當年的爺爺，也把這份信念傳遞給下一代，也提醒孩子：「要做一件讓世界變得更美麗的事」。

《花婆婆》通過具體而真實的行動，讓人理解改變世界不必轟轟烈烈，一件持續而真誠的小事，已足以產生深遠影響。這樣積極正面、具體而可操作的價值觀，正是孩子人生教育中極為重要的一環。

網上圖片

現實生活中，也有人受到《花婆婆》的啟發：有社區團體默默投入資源美化環境；有教育工作者以「播撒閱讀的種子」為使命，持續推動親子閱讀。他們用不同方式實踐同一個信念——相信微小行動的力量。

作為教育工作者，我們永遠無法替孩子做人生選擇，但在陪伴他們的同時，用心播下一顆「美麗的種子」，它最終能在某個心靈中生根發芽，並在未來悄然綻放。

電郵：[email protected]

文：青妍老師

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為在職幼兒教師，對幼兒教育滿懷熱忱。

本文標題原為〈從《花婆婆》談「播種」的教育意義〉。

延伸閱讀：

DSE中文科｜文言文好難學？中四生演繹互動劇場 趣學《廉頗藺相如列傳》｜學友智庫

吳家豪 - 都江堰——順應自然的仁愛與STEAM智慧｜學友智庫

王煒東 - 從教學設計說起：讓學生成為老師所期望的｜學友智庫



