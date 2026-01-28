DSE中文科｜文言文好難學？中四生演繹互動劇場 趣學《廉頗藺相如列傳》｜學友智庫

在當今的教學環境中，如何有效地引發學生對文言文的興趣，是每位教師面對的挑戰。為了提升學生的文言文學習動機，本校以《廉頗藺相如列傳》為主題，嘗試用互動劇場的形式，讓中四學生在學習體驗中加深對文言的理解。

本次活動的第一步是讓學生從範文《廉頗藺相如列傳》中摘取選段。他們在教師的引導下，不僅理解字詞的含義，還通過小組討論，探討故事中的人物情感和歷史背景。這個過程不僅增強他們的文言文閱讀能力，還讓他們學會如何分析文學作品。

隨後，學生們開始自主擬定劇本。每組根據選段製作一個3分鐘短劇，這段時間雖然短，但卻充滿創意與合作的精神。學生們必須先明確角色，確定情節，甚至還要考慮舞台設置和道具的運用。這樣的安排促使他們深入思考角色的心理和情感，從而更全面地理解文言文的精髓。

網上圖片

道具的製作更是讓學生們發揮無限的創意。有同學穿上不同戲服，甚至製作和氏璧的道具。通過這些實際操作，學生不僅加深對劇本的理解，還增強了團隊合作的能力。而配合音效的運用，則讓整個短劇更具戲劇性。學生們學會如何通過音效來強調情感，提升了表演的生動性。

為了讓學生更深入理解《廉頗藺相如列傳》的內容和意義，本校更特地邀請專業劇團進行演出。在這場生動活潑的劇場表演中，學生們得以解讀文言字詞的深層含義，並了解當時的歷史文化背景。專業演員的精湛演出，與學生互動，甚至讓他們參與其中，輕鬆地感受到文言文的魅力。

劇場演繹不僅是一次學習文言文的活動，通過角色扮演，學生們在實際演出中不斷調整與完善自己的表現，從而達到增進知識、提高興趣的目的。

許多學生表示，這種學習方式不僅提高了他們對文言文的興趣，也讓他們在幽默和趣味中學到知識。

電郵：[email protected]

文：高曉君

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為輔導主任，關注價值觀教育。

本文標題原文〈劇場演繹 趣學文言〉。

