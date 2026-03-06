AI教育｜與人工智能共存 未來學生需要甚麼特質？｜學友智庫

新一份《財政預算案》日前出爐，政府提出加快推動人工智能（AI）產業化，促進AI與各行各業的深度融合，鼓勵AI的廣泛應用，邁進全民使用和善用的目標。筆者對此表示歡迎與支持，期望當局能進一步加快步伐，尤其在教育下一代掌握人工智能方面，投入更大力度。

人工智能的發展速度已超越我們的想像。從昔日單一的大型模型，到近日興起的「超級智能體」（Agent），AI已進化為能自主整合多個模型、實現自我生成與高速演化的工具。或許有一天，人工智能的定義將由「工具」改寫為「物種」。AI的出現意味着地球除了人類這種高智慧生命體，還有另一種能與人類並肩的智慧存在。時至今日，AI在金融、醫療、科研、工程等領域已發揮重要作用，逐漸融入大眾的日常生活。

早前在印度新德里舉行的「人工智能影響力峰會」，匯聚了來自逾百國的代表與業界人士，提倡「塑造以人為本的AI未來」。要實現此願景，教育將會是關鍵因素之一。我們需要建立系統化的學習課程，讓不同年齡與背景的學生及市民掌握AI的基本原理，培養他們的批判性思維，能夠分辨資訊真偽，建立正確的AI使用素養。

圖片來源：路透社

被譽為「人工智能教父」、諾貝爾物理學獎得主辛頓（Geoffrey Hinton）曾多次警告，人工智能的發展若無適當護欄，終將超越人類智慧，甚至對人類生存構成威脅。他舉例，恐怖分子或可利用AI犯罪、製作虛假影片干擾社會秩序，這些假設並非危言聳聽，而是對當前法律框架與政策滯後的真實警示。

教育的深層意義，不在於教人如何使用工具，而在於啟發人如何與智慧共存。要在未來啟航，是看我們能否在科技洪流中，仍保有選擇的智慧、反思的勇氣，以及引領改變的決心。讓教育點燃這種覺察，AI才能真正成為人類進步的同行者，而非主宰者。

電郵：[email protected]

文：梁國成

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為學友社執行總監及資深教育工作者。

本文標題原為〈如何教育下一代與AI共存？〉。

