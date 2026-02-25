中國文化｜春節與現代交融 近年有甚麼新特色？｜學友智庫

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026-02-25
2026-02-25

春節習俗包涵了豐富的中華文化，歷經千年的傳承已融入我們的日常生活，甚至轉化成其他形式。佳節剛過去，時甫開學，正是絕佳的機會去引導學生思索，我們的傳統如何與現代交融？以下例子可作引玉之磚。

春節文化的形式與時並進。「千門萬戶曈曈日，總把新桃換舊符」，每逢新年，家家戶戶都會在大門外張貼寓意吉祥的春聯。傳統春聯以紅紙黑字或金字書寫，橫批與聯語多取「福運滿門」、「平安長壽」之意，用字嚴肅典雅。

時至今日，商家推陳出新，創造許多活潑輕鬆、造型多變的設計。例如配以流行漫畫吉伊卡哇（Chiikawa）、貓福珊迪（Mofusand）等角色；用語亦貼合潮流，如「升職加薪」、「睡到自然醒」、「多吃不胖」等，在吸引大眾的同時，亦保留了春聯習尚。

有些春節習俗還融入我們的生活中。「恭喜發財，利是逗來」是香港人在拜年時的口頭禪。壓歲錢原為壓「祟」錢，古時大人以銅錢放入紅包贈予小孩，來驅趕名為「祟」的怪獸。後來，這項傳統演變成長輩給晚輩的祝福方式，如在生日時送紅包，而不再局限於春節。還有遇上喜事，人們也會用此給予祝福。蘇東坡筆下的「利市平分沾四座」就記載了時任湖州知州李常生子派喜錢之事。

最後，傳統文化與現代生活方式也有相通的一面。「年廿八，洗邋遢」指的是大掃除的春節習俗，有除舊迎新的寄意。近年社會興起「斷捨離」的生活心態，核心是通過捨棄外在不需要的物品來淨化內心，這在除舊方面與大掃除相似。在這基礎上，我們甚至可以結合簡約、樸素等環保教育和價值教育的議題。

其實何止春節，我們日常很多習慣都有濃厚的文化意蘊，有的習俗更已無聲無息地融入現代社會。藉節日的機會作反思，不但能深化我們的文化認同，更能為我們的生活增添雅趣。

電郵：[email protected]

文：林暉峻

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為中國語文科教師。

本文標題原為〈春節文化的現代轉化〉。

