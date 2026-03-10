遊樂場危機四伏？家長憂心孩子受傷 合理定係過慮？｜父中作樂

近日親子界一樁熱話，某公園的一項新款遊樂設施，被家長投訴危險，引發一連串激烈討論。

我看投訴者發文的附圖：一塊直徑一米多的紫色圓板，凌空擱在約一呎左右的水泥地上，一邊高一邊低。越看越眼熟，原來它就在我家附近海旁的新公園裏。

兒時遊樂場的玩意不外乎鞦韆、滑梯、氹氹轉、搖搖板和攀架，大多由金屬和木材製造，設計簡樸。不過那時就算給我們一班野孩子一塊空地，也可以玩上半天。

我帶兒子到公園玩的日子，遊樂設施還是這幾種，但用料和安全度提高不少。以前的鞦韆是兩條鐵鏈串着一塊木板，我兒子坐的是一個塑膠兜，雙腳穿進去，盪時一定不會飛出來；以前的滑梯有一座差不多一層樓高的塔，梯身鋁造滑得很，暑天時會「燙屁股」，現在則全是塑料一體成形，高不過一個成年人，滑下來真的沒意思。

到今天的遊樂設施更加千奇百怪。海旁新公園開幕時，我去逛過，鞦韆進化到像一個吊籃般，一人一座，不能有同伴在旁鬥盪得高，另有一些彈得不高的彈牀，唯有那條兩層樓高的管狀螺旋金屬滑梯，頗有刺激感。最搞笑的是迷宮，由10多道穿洞的弧形水泥牆組成，外表美感滿分，可是每個洞上都貼着一張臨時白紙告示：「小心碰頭」。

最有趣的就是這次風波中的圓碟，應該是氹氹轉的進化版，讓小朋友坐在上面旋轉。這次被投訴的原因是「沒有扶手，小朋友站在上面轉會被篩出來，跌在水泥地上容易受傷，很危險」。說實話，現在的遊樂設施非常安全，責任在父母，應該在玩之前看清指示，提醒孩子要小心，而不是投訴、投訴、投訴。

遊樂場真正的危機是孩子沒興趣玩。想想周圍貼滿安全告示，處處設有護欄、扶手、減震器、防滑墊，旁邊有管理員一直監視……完全感受不到感統官能刺激的遊樂場，一點都不「樂」。

文：笨泥爸爸

