親子好去處｜「無敵」東岸板道 設施夠包容性強 孩子「放電」必去｜父中作樂

今天有兩個工作會議，第一個在西灣河，另一個在金鐘，中間有3小時空檔。兩個地點相距只是半小時車程，返柴灣公司小歇又太倉卒……忽然記起「東岸板道」，就有了決定——沿海旁經新建成的板道行到金鐘。

我家住東九龍，但工作則大部分日子待在港島東。以前對港島印象不佳，因平地太少，8成人口擠在北面維港沿岸窄長的填海土地上生活，除了中間有個維多利亞公園作呼吸的市肺，幾乎沒有地方可以放鬆身心。

香港的海景被稱為「無敵」，臨海的地段必然是「天價」。不知哪年哪人的大膽想法，竟然建議「還岸於民」，將維港沿岸打通成為休憩地帶。那時聽起來覺得是天方夜譚，原來是事在人為！到今年，由港島西堅尼地城到港島東筲箕灣的海旁休閒設施，已經可以用腳「全走」，而東區這邊便是「東岸板道」。

踏上「東岸板道」，雖是平日，依然人頭湧湧。跑步的、觀光的、釣魚的、打卡的、無聊的（如我）……老、中、青、幼四結合，彷彿所有毋須上班的「閒人」都聚集在這裏，但又不覺擁擠，因板道大部分建在6線行車的東區走廊之下，闊度和長度可想而知。

這裏的設備和包容性更是無話可說。除了可以踩單車、遛狗，沿途還有大量花草樹木、壁畫、各款座椅、健身器材、藝術雕塑、兒童玩樂設施等等，連無線充電器和杯架都有！當然，最吸睛是全程不缺的「無敵」維港景，令人大開眼界。

要數缺點的話，就是那段要穿鞋套進入的所謂「玻璃橋」，長度不夠、高度不高、驚險不足，可說是毫無意義，不過最擠逼也是這一段。下次帶孩子「放電」，不妨考慮這裏，包保滿意。

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

本文標題原為〈「無敵」東岸板道〉。

