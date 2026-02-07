Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

笨泥爸爸 - 街角的名字｜父中作樂

更新時間：16:00 2026-02-07 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-07 HKT

香港的街角繁忙得可怕。

對於我這樣一個害怕熱鬧的人來說，可以的話都會盡量避免走進人堆裏。因為很大可能迷失自己：人群行我行，人群停我停。想快嗎？被身前的人牆擋住；想慢嗎？又被身後的人潮簇擁，身不由己的狀態十分恐怖。

有時因工作關係，無可避免身陷困境。我會想：地球上的人真多，一生匆匆數十年會認識幾多個？

年輕時，總覺得自己將會認識很多人；出來工作後，發現每天見面來來去去都是幾間公司的幾十個同事和客戶。到兒子出世，生活圈子忽然幾何級數地擴闊，參加親子活動結交了很多子女年紀差不多的熱情父母；聯繫了一個家庭後，他們又會帶來另外好幾個家庭一起聚會；還有幼稚園和中小學階段的教職員和同學家長……

然而，隨着孩子們長大、獨立，家庭圈子自自然然地消散、解體，聚會年復年減量，慢慢失去聯繫，不再往來。某日在回家路上，迎面走來一個男人，肩膊交錯一刻，我們都認出對方是某個孩子的爸爸，但都叫不出彼此的名字，只能相視點頭一笑，便各走各路。

雖然我甚少主動結交陌生人，但作為傳媒人，卻很想聽他們的故事。機緣巧合下結識一位朋友，他喜歡收集「人」的故事，還成立了一個網站收集訪問成果，兩年間受訪者逾200人！這個奇人在身有正職但沒資金支援下，每天還可以更新網頁上的圖文，不得不佩服！

這些人物可能只是街角一個普通的名字，他們的故事也非驚天動地，卻包含各式各樣的人情味，讓我隔空認識了很多新朋友。有興趣看別人的故事，甚至想「被訪問」成為其中一個「街角的名字」，可以上網搜尋《同悅》。

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

