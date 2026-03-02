Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

笨泥爸爸 - 兒子傳來的相片｜父中作樂

更新時間：18:00 2026-03-02 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-02 HKT

最近特別留意天氣。不是香港的天氣，今年冬天沒有甚麼好說的，來到2月了，農曆新年也過去了，就是冷不起來，穿短袖的行人滿街走，走着走着，潮濕的春天悄悄便來了。

我關心的是地球另一邊的紐約的天氣。聽說美國東部受到「極地漩渦」侵襲，氣溫降至攝氏零下10度。從新聞影片中看到，滿街房屋車輛都被厚厚的冰雪覆蓋，當地居民都說罕有地寒冷，市政府甚至宣布「禁足」。

甚麼？我這邊過年還可以穿單衣外出呢，果然是極端氣候作怪。有點擔心，下午連忙截圖發訊息給兒子詢問。那行文字那幅圖擱在手機畫面上個多小時，旁邊的小剔還是未轉藍色，顯示對方不曾閱讀。是在忙嗎？還是在努力上課中？

兒子飛往北美做半年交換生，轉眼過了個多月。與他的聯繫都是靠WhatsApp，他話不多，打字也是寥寥一兩句，想深入了解他現時的生活嗎？只能靠他傳來的照片。

網上圖片
網上圖片

第一次傳來的是幾張白茫茫的照片，校園積着厚雪，空無一人，寂寞得很。住的宿舍房間一般凌亂，那張牀比家裏的還窄；吃的還是「老麥」，終於見識到西方大城市的物價。

開課後，多了和同學的合照，在校門留影，一起在公園溜冰，兒時苦練的技術派上用場。有「人氣」了，我的心也安定下來。

印象最深的是幾張食物相片：一鍋煎牛柳和意粉，賣相出奇地好。自己煮的？兒子在家從不下廚。他回覆：「容易呢。」自食其力，終於長大了。這些照片我都儲在手機裏，閒時翻來覆去看多幾遍，有時放大來檢視。做爸爸的變成大偵探，想查看他在那邊多一點生活細節。

關於天氣的提問，兒子終於回覆，還是隨意兩句：「停咗兩日課，都冇之前咁凍。」

忽然明白過來，他正身處地球另一端，我們相隔半天時間，我的下午即是他的深夜，難怪沒回應。做爸爸的還是安心靜候他下一輯生活照片吧。

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

