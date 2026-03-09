親子育兒｜動手做更投入！著名「雞蛋理論」揭示孩子學習關鍵｜談經論學

1950年代，美國一間食品廠商的蛋糕粉滯銷。其實該產品配方十分齊全，人們只要加水攪拌就能烘烤。廠商找了心理學家歐內斯特研究消費者心態，他認為不是配方不夠好，只是太齊全，他建議作一些改動：把蛋粉從配方中移除，讓人們自己加雞蛋。就這麼簡單的改變，蛋糕粉銷量節節攀升。這就是著名的「雞蛋理論」，後來更出現如「宜家效應」等心理描述，指出當人們親手參與製作，會較完全不用動手時，對成品賦予更高價值、更喜愛。

於數十年後的2017年，荷蘭瓦赫寧根大學也進行了類似的研究，嘗試印證動手做的效應。研究人員讓兒童用蔬菜製作可愛的圖案——「孔雀」，想測試這參與能否增加他們對蔬菜的喜愛。然而，結果卻不盡然。雖然孩子們在製作過程中投入，但這份投入感完全沒有轉化為對蔬菜本身的喜愛或攝取量。研究者發現，當勞動只是「裝飾」而非真正改變食物本質，且孩子從根本上不喜歡蔬菜時，「宜家效應」就會失效。

2019年，另一團隊進行了一個更大規模的追蹤研究。這次研究涵蓋近1000對家長與孩子，歷時10個月，發現當孩子參與真實的烹飪過程（如洗菜、切菜、攪拌），他們對蔬菜的喜愛度和攝取量都顯著提升。關鍵在於，勞動從「表面裝飾」變成了「實質參與」——孩子能自豪地說「這是我做的」，這份成就感直接與食物本身建立情感連結，從而改變了他們與蔬菜的關係。

以上3個案例及研究，說明了我們在培養孩子學習或發展任何興趣時，需要留意的兩點：一、不要以為為他們準備好一切，就能幫助他們走一條最暢順的路（如老師精心打造去蕪存菁的溫習筆記），很多時候，他們自己參與探索，會更深刻、更珍惜；二、要因應孩子的情況，調整參與的深度和難度，以在成功感與挑戰性上作平衡，究竟只是「加雞蛋」，還是參與「烹飪過程」，就要靠家長和老師對孩子的判斷了。

文：馮漢賢

作者為香港布廠商會朱石麟中學校長、行政長官卓越教學獎獲獎者。

本文標題原為〈自己加雞蛋的蛋糕特別美味〉。

