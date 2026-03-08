陳卓禧 - 行動的人工智能｜卓言絮語

本屆政府上周發表第4份《財政預算案》，除了帶來喜訊，政府的綜合帳目由預計赤字轉為盈餘外，還讓人耳目一新：活力、前瞻、統籌。「北創科、南金融」，「創科驅動、金融賦能；多元發展、關愛惠民」，理念簡潔清晰，相互關係明確。

政府對人工智能的重視，是這份《預算案》的重大亮點。「人工智能+」政策賦能產業，「AI產業化、產業AI化」，AI與產業深度融合，可說是抓準了創科驅動的着力點，而致力算力基建，打通數據運用，回答了AI+的抓手關鍵問題。AI「全民使用、全民善用」、「全民AI培訓」，既是途徑，也是目標，是關愛惠民在創科年代的具體體現。

港專這幾年在應對AI走過的路，讓我更明白《預算案》的意思。前年，面對AI浪潮，特別是公立大學人才及錢財雄厚，我們都有點茫然，四處聽講座，向同行取經，閱讀相關文章如飢似渴；去年，港專引進AI工具給全體同事使用，舉辦培訓，開設分享群組；今年，我們引進更多AI工具給全體同事使用，設定預期目標，並逐步試點給學生提供AI工具，以試驗改變學與教的範式和生態。

我們已經拋棄了，或者已經跨越了紙上談兵的階段，以實際行動取代不斷議論使用AI的利弊、如何防止學生使用AI作弊等問題。筆者在這裏節錄部分AI對《預算案》邏輯的分析：

《預算案》「展現出一套由基礎研究到全民應用、由硬件配套到軟件人才的完整邏輯鏈：1.融合邏輯：AI並非孤立產業，而是通過「AI+」賦能傳統或新興優勢產業，藉此實現產業升級與跨界融合；2.場景驅動的發展邏輯：通過政府內部的「數智化」應用場景作為示範，引導業界進行技術研發與轉化，達成以應用帶動產業化的目標；3.「算力+數據+人才」的要素邏輯：算力與數據是硬基礎、人才是軟支柱；4.對接國家的戰略邏輯。」

AI解讀文件如此到位，學生不是可以自主學習了嗎？

電郵：[email protected]

文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

