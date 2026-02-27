Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西方社媒掀起「成為中國人」熱潮 八段錦、中式養生突火爆｜卓言絮語

時值春節，筆者祝福各位讀者無論是自身還是事業，都如駿馬般活力充沛，奔騰向前。

「中國年」作為一種文化和符號，在全球各地的熱潮年勝年。我國駐外使領館今年舉辦的春節慶祝活動，遍布亞洲、歐洲、非洲和美洲等數十個國家，不少以「歡樂春節」、「共慶中國年」為名，有些規模甚至十分大，參加者成千上萬，而且有多國政要參加，當中不乏總統、總理級和部長級官員。

活動聚焦文化體驗，參加者親手剪紙、拓印年畫、寫揮春，而且傳統與現代碰撞，既有舞龍舞獅、民樂演奏和京劇等演出，也有拆泡泡瑪特馬年盲盒、Hip Hop舞和機械人舞蹈。美食成為共通語言，餃子、烤包子、北京烤鴨、肉夾饃、新疆拉條子等，吸引了大批當地民眾駐足品鑑。

今年央視「春晚」武Bot表演引爆全球熱議，傳播效果更創新高。傳播語言增至85種，全球聯動同步直播或報道的媒體增加38%至4000間，覆蓋國家和地區數目增加29%至108個，CGTN「春晚」全球閱覽量增加33%至23億次；實現中東地區全覆蓋，登陸歐洲主流媒體，並且聯合了全球七大新聞廣播聯盟，包括亞太廣聯、非廣聯、拉美新聞聯盟等，同步傳送節目訊號。

儘管美西方政客不斷推動反華情緒，但中國熱潮卻在民間特別是年輕人群中悄悄湧現。春節前一兩個月，社媒逐漸風靡「成為中國人」（turning Chinese）。早起喝暖水、家居穿棉拖鞋、熬蘋果雪耳湯等習慣，逐漸為不同國家年輕人仿效。「Ni hao, we are all Chinese now」的自我介紹，隨着Chinamaxxing在西方走紅，打八段錦和中國飲食方式等養生智慧和玄學道理突然火爆起來。

美媒稱為「浪漫化中國文化」的興起，網民稱始自美國對TikTok的封殺，當時大批「網絡難民」湧入「小紅書」，使西方網民迅速了解中國生活。網民說：「身為美國人，如今不再擁有和以前一樣的文化吸引力。」美國夢日趨黯淡，社媒用戶自然就轉向其他國家。

電郵：[email protected]

文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

本文標題原為〈駿馬奔騰如潮湧〉。

延伸閱讀：

中國核電如何走上世界前列？幕後功臣為何有「黃金人」之稱？｜卓言絮語

創科教育｜犯錯不也要緊！內地科學館館長目標做1000個科學實驗 貫徹求真精神｜卓言絮語

「蝸牛殼」難管 青年住屋問題如何解決？｜卓言絮語


 

