父母「伴讀」限制子女發展 如何引領資優孩童自主學習？｜資優人語

古於宋代，官宦或世家子弟讀書，往往有一位書童陪侍左右。直到現今香港，這伴讀郎的角色已悄悄由父母承擔。古時的伴讀，原意在於文化的薰陶及思維的引導，但這種優雅的傳統，如今卻異化為一場全方位、高強度的「代讀」與「督學」。究其原因，父母將子女學業的成敗，不知不覺間轉變成為自己的績效指標（KPI），把子女讀書的責任當成己任。這種現象，亦見於部分有資優孩子的家庭，實在不應輕視。

筆者身為兩個孩子的父親，絕對明白為人父母的感受。在高度競爭的升學壓力與社會的焦慮情緒夾擊下，父母唯恐辜負了孩子的資優潛質，因而深切介入子女的課業；其心可憫，其情可原。那份苦心，歸根究柢是源於最深沉的愛與責任，我們實在不忍苛責。

然而，這全情投入的「陪伴」，卻會在不知不覺中造就了學習責任的隱秘置換：孩子的功課，變成了家長的作業；孩子的焦慮，轉移為家長的焦灼。原本應是學習主體的孩子，現在卻被邊緣化為被動執行的「傀儡」。這一角色置換，往往剝奪了孩子在試錯中構建知識的機會。

資優孩子大多崇尚自主學習，往往對重複性高、被動式的課業缺乏興趣。當父母逼不及待地為他們提供「標準答案」或「最佳解答路徑」，無形中就截斷了孩子深度思考的神經元通路，消弭了他們探索未知的勇氣及動力。

網上圖片

長此以往，孩子精於完成指令，卻拙於規劃學習；擅於應付考試，卻怯於探索未知。然而，學習的本質，理應是心智的主動建構過程；學習者需經歷困惑、掙扎、頓悟的完整學習周期，才能學有所得。當「伴讀」變為「代讀」與「督學」，孩子要如何發展自學能力？

要改變這種「現代版陪太子讀書」的情況，家長們是時候認真思考「伴讀」的意義——放棄擔當司令員，回歸為「智慧的導航儀」。家長不妨學習克制自己深植內心的焦慮與掌控欲，將其轉換為對孩子漫長成長的耐心守望，亦可將育兒的關注，從分數轉向子女有否掌握學習習慣、思維方法、情緒管理等可持續發展的核心素養，讓「伴讀」成為一種更高層次的陪伴。

教育的終極目標，是孩子能夠自信而從容地對師長說：「接下來的路，請讓我自己走。」古語亦有云：「授人以魚，不如授人以漁。」在知識獲取極其便捷的AI世代，「漁」之技則更顯珍貴，而這「漁」——指的便是自主學習的能力、面對未知的勇氣與承擔責任的肩膀。

電郵：[email protected]

文：黃忠波

作者為香港資優教育學苑助理院長（課程），關注資優學生的成長。

本文標題原為〈引導資優孩童走進自主學習之路〉。

延伸閱讀：

AI來勢洶洶 傳統教學法可能失效！家長如何讓子女學好AI？｜資優人語

黃金耀 - 新「甄選測驗」更全面識別資優才能｜資優人語

黃金耀 - 培育數碼素養 活學活用「創」AI｜資優人語