Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

父母「伴讀」限制子女發展 如何引領資優孩童自主學習？｜資優人語

知識轉移
更新時間：18:00 2026-03-08 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-08 HKT

古於宋代，官宦或世家子弟讀書，往往有一位書童陪侍左右。直到現今香港，這伴讀郎的角色已悄悄由父母承擔。古時的伴讀，原意在於文化的薰陶及思維的引導，但這種優雅的傳統，如今卻異化為一場全方位、高強度的「代讀」與「督學」。究其原因，父母將子女學業的成敗，不知不覺間轉變成為自己的績效指標（KPI），把子女讀書的責任當成己任。這種現象，亦見於部分有資優孩子的家庭，實在不應輕視。

筆者身為兩個孩子的父親，絕對明白為人父母的感受。在高度競爭的升學壓力與社會的焦慮情緒夾擊下，父母唯恐辜負了孩子的資優潛質，因而深切介入子女的課業；其心可憫，其情可原。那份苦心，歸根究柢是源於最深沉的愛與責任，我們實在不忍苛責。

然而，這全情投入的「陪伴」，卻會在不知不覺中造就了學習責任的隱秘置換：孩子的功課，變成了家長的作業；孩子的焦慮，轉移為家長的焦灼。原本應是學習主體的孩子，現在卻被邊緣化為被動執行的「傀儡」。這一角色置換，往往剝奪了孩子在試錯中構建知識的機會。

資優孩子大多崇尚自主學習，往往對重複性高、被動式的課業缺乏興趣。當父母逼不及待地為他們提供「標準答案」或「最佳解答路徑」，無形中就截斷了孩子深度思考的神經元通路，消弭了他們探索未知的勇氣及動力。

網上圖片
網上圖片

長此以往，孩子精於完成指令，卻拙於規劃學習；擅於應付考試，卻怯於探索未知。然而，學習的本質，理應是心智的主動建構過程；學習者需經歷困惑、掙扎、頓悟的完整學習周期，才能學有所得。當「伴讀」變為「代讀」與「督學」，孩子要如何發展自學能力？

要改變這種「現代版陪太子讀書」的情況，家長們是時候認真思考「伴讀」的意義——放棄擔當司令員，回歸為「智慧的導航儀」。家長不妨學習克制自己深植內心的焦慮與掌控欲，將其轉換為對孩子漫長成長的耐心守望，亦可將育兒的關注，從分數轉向子女有否掌握學習習慣、思維方法、情緒管理等可持續發展的核心素養，讓「伴讀」成為一種更高層次的陪伴。

教育的終極目標，是孩子能夠自信而從容地對師長說：「接下來的路，請讓我自己走。」古語亦有云：「授人以魚，不如授人以漁。」在知識獲取極其便捷的AI世代，「漁」之技則更顯珍貴，而這「漁」——指的便是自主學習的能力、面對未知的勇氣與承擔責任的肩膀。

電郵：[email protected]

文：黃忠波

作者為香港資優教育學苑助理院長（課程），關注資優學生的成長。

本文標題原為〈引導資優孩童走進自主學習之路〉。

延伸閱讀：

AI來勢洶洶 傳統教學法可能失效！家長如何讓子女學好AI？｜資優人語

黃金耀 - 新「甄選測驗」更全面識別資優才能｜資優人語

黃金耀 - 培育數碼素養 活學活用「創」AI｜資優人語

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
9小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
12小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
00:53
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
2026-03-07 17:00 HKT
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
01:06
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
影視圈
7小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
11小時前
啟思幼稚園幼兒園創辦人 陸趙鈞鴻逝世 享年98歲 (資料圖片)
陸趙鈞鴻逝世 香港幼教先驅 創辦啟思幼稚園
教育新聞
5小時前
男子被揭發攜帶超額現金離境。海關發布
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
5小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
5小時前