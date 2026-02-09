AI來勢洶洶 傳統教學法可能失效！家長如何讓子女學好AI？｜資優人語

人工智能（AI）技術快速發展，早已深入我們生活的每一個細節，教育領域也不例外。

AI的應用，對新一代學生的學習方式帶來深遠的影響，同時也對家長在家輔導子女學習方面提出新的挑戰。家長必須與時並進，才能有效幫助子女適應AI時代的學習。

現時不少學校教師均會適當地運用AI，甚或配合虛擬實境等技術，根據學生的學習進度和能力，設計「客製化」的學習內容，將枯燥的知識變得生動有趣，激發學生的學習興趣，大大提高他們的學習動機，亦鼓勵學生按照自己的節奏學習，從而提高學習效率。學生可以藉着AI強勁的檢索及整合能力，高效地搜尋大量的學習資源，讓自己更廣泛、更深入地增廣知識。

據學苑的觀察，不少資優學員亦早已在使用AI，處理資料整理、編程、分析等學習與研究的項目。

可是，許多家長對AI技術並不熟悉，難以理解AI如何影響子女的學習。而且，過往家長常用的家課輔導方式，例如「講解知識點」、「批改作業」等傳統輔導方式，可能已變得不再有效，漸漸地，家長與子女之間的知識鴻溝亦開始擴大。

儘管這樣，現在仍未太晚，只要家長立即迎難而上，主動學習AI相關知識，了解AI在教育領域的應用，便能更好地與子女溝通，提供指導。

例如，當孩子用AI作文工具快速生成一篇結構完整、文筆流暢的文章時，家長可能從過往專注教導字句通順的角度，轉為引導孩子深入思考文章主旨與個人感悟。

網上圖片

同時，家長可以藉着關注子女的學習過程與環境，了解他們如何利用AI工具學習，遇到的困難是甚麼，便能及時提供幫助。

事實上，學會使用AI已經是每個人不可或缺的技能。但當中最重要的是認清使用AI時相關的道德規範，包括私隱與資料保護，學術誠信及培養數碼公民素養。

家長應培養子女的明辨性思維，教導他們如何辨別AI提供的資訊是否準確、客觀，避免被誤導，並加強對子女的價值觀教育，讓他們明白知識、內涵比物質更重要，建立正面的價值觀。

AI時代的學習，對學生和家長都是一個全新的挑戰。學生學習的同時，家長亦需要不斷學習、適應，才能與子女一同成長，迎接AI帶來的機遇和挑戰。

電郵：[email protected]

文：黃忠波

作者為香港資優教育學苑助理院長（課程），關注資優學生的成長。

本文標題原為〈AI來勢洶洶 父母如何應變子女的學習〉。

延伸閱讀：

黃金耀 - 新「甄選測驗」更全面識別資優才能｜資優人語

黃金耀 - 培育數碼素養 活學活用「創」AI｜資優人語

黃金耀 - 配對良師 走向專精｜資優人語