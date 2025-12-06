黃金耀 - 新「甄選測驗」更全面識別資優才能｜資優人語

家長和教育工作者一直關心如何準確識別孩子的資優特質，讓有潛質的學生獲得適切支援，發揮潛能。香港資優教育學苑多年來均通過「學校提名」及「家長提名」等方式，招募具潛質的學生。本學年起，為更全面、更高效甄選有潛質的學生，學苑推出全新的「甄選測驗」，簡化入學程序，以更科學、更全面的方式評估學生資優潛能，讓他們能盡早找到發揮潛能的平台。

過往學生需完成網上課程、課末評估及提交個人檔案，新安排下，無論「學校提名」或「家長提名」，學生只需參加一次「甄選測驗」。測驗亦毋須操練，重點在於觀察學生在自然狀態下的思維特質與能力。

新「甄選測驗」有幾項特點。第一，與以往較重視學術表現不同，新測驗涵蓋語文、數理人文、邏輯推理、創意思維及學習熱忱，會更全面、更着重學生的多元特質與能力。第二，新測驗分小學、初中及高中3個學階，會載有各自符合該學階能力的題目，包括多項選擇題及讓學生表達原創想法的短答題。第三，新測驗設有最新人工智能技術，監察考生測驗情況，試題亦採取隨機排序，以保公平。

整體而言，學苑沿用任汝理博士（Dr Joseph Renzulli）的「資優三環」理論，即「中上程度的能力」、「創造力」及「學習的熱忱」，甄選能夠從學苑課程獲益的學生。

我們期望父母及教育工作者了解，學業成績並非資優的唯一指標，亦期望學校和家長能夠從多角度觀察，客觀地提名合適、具潛質的學生。

全新甄選測驗已準備就緒，學苑期待能夠發掘更多本港的資優之星。

走筆至此，容我在這欄目跟大家道別，稍後，我將展開退休生活。回首在學苑的歲月，最珍貴莫過於見證一個個資優孩子發光發熱。他們在學苑陪伴下找到屬於自己的成長節奏，這除了印證學苑「天澤資優．掌握機遇」的理念，亦讓我感到自豪與溫暖——他們不僅才華出眾，更將天賦轉化成貢獻及改變社會的動力。我期望他們繼續發揮所長，為社會帶來裨益。

最後，我亦感謝各位的支持，未來我會以不同身份與各位繼續支持學苑，同心推動本港資優教育發展。

電郵：[email protected]

文：黃金耀

作者為香港資優教育學苑院長，關注資優學生的成長。

