全方位學習周 涵蓋2大範疇 全面提升公民意識｜牆角寒梅

3月，伍少梅中學迎來一年一度的全方位學習周，學校設計多元化的學習活動，讓學生走出校園，探討非物質文化遺產及聯合國的可持續發展目標（SDGs）。

全方位學習周自2018年起每年舉行，以Explore、Experience、Reflect和Reimagine為核心，通過跨科組（Cross-disciplinary）、多模式（Multi-modal）及實境學習（Authentic learning）3項特色，讓學生在多元化的學習經歷中成長，探索和重新想像自己的未來。學習周與校本課程結合，學生於學習周前在課堂上閱讀相關材料並做好準備，於學習周期間及之後進行學習鞏固和反思活動。

學習周內容涵蓋非物質文化遺產及SDGs之目標1「消除貧窮」、目標3「良好健康與福祉」、目標10「減少不平等」、目標11「永續城鄉」和目標14「永續海洋及保育」，主題多樣化，以全面提升學生的公民意識和素養。

感謝教師團隊用心為學生籌備一系列活動及考察團，包括英文科的「Walk in Their Shoes: Elderly Poverty Simulation」，讓中三學生扮演貧困的長者，走訪街頭感受香港的經濟環境及社會政策對長者的影響。英文、人文和體育科合辦的「跨越時空的馬灣：健體與文化的對話」，帶領中一學生前往「馬灣1868」，探索歷史傳承和本土文化，同時進行運動鍛煉。中文、人文及STEAM科合辦的「海洋公園綠識環保考察計劃」，讓中二學生了解和體驗海洋公園的環保措施，探討生物多樣性及氣候變化的影響。

馬灣1868

境外活動方面，中史和公民科合辦「陝西古都歷史及現代文明考察團」與「溫州市教育、科技及歷史文化考察之旅」，前者讓中五學生親身體驗陝西古都的歷史與現代文明，了解國情和國家的發展，增進對中華文化的認識欣賞，後者帶領中四學生到訪溫州的自然與歷史文化景點，以及本校的姊妹學校，讓他們對當地的教育、經濟及文化有深入的了解。

每年的全方位學習周比以往更多元、豐富、創新，筆者在活動完結後，再為大家作詳細介紹及分享學生的學習成果。

電郵：[email protected]

文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

本文標題原為〈多元與創新 全方位學習之旅〉。

