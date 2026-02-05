Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

10A狀元棄高薪 投身教育培養人才 讓3萬基層學生擴闊眼界｜牆角寒梅

知識轉移
更新時間：18:00 2026-02-05 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-05 HKT

「相信教育改變命運」——Teach For Hong Kong創辦人陳君洋的信念。曾為會考10優狀元的陳君洋，放棄高薪的投行工作，於2015年成立非牟利教育機構Teach For Hong Kong（TFHK），致力凝聚年輕領袖改變香港教育、實現教育公平。

TFHK推出Fellowship Program，招募對教學工作有熱誠的年輕人成為項目老師，培養他們三大領導力，並提供教學培訓及實習。項目老師受訓後會以全職受薪的形式於基層中、小學任教一年，吸收本地學校教學經驗，親身了解前線教育面對的挑戰，帶動課堂、課後活動及其他方面的創新，促進教育界的改變。

過去10年，TFHK招募並培育了200多名年輕人成為項目老師，他們通過課堂教學和課後活動，至今為20多間學校、超過3萬名基層學生提供多元化的學習體驗。

網上圖片
網上圖片

教育改變之路是漫長的，單憑教育界的力量並不足夠，需要社會各界的共同努力。陳君洋表示，他最希望見到的並非項目老師完成計劃後繼續從事教職，而是帶着這段經歷走入不同崗位，在不同行業發展職涯，例如社福界、商界、科技界和法律界等，運用各方資源讓下一代享有平等的優質教育及發展潛能的機會，推動教育革新和社會進步。

TFHK積極推動跨界合作，通過TFHK的聯繫，本校學生連續兩年獲飛機工程公司HAECO贊助參加渣打馬拉松並接受3個月的跑步訓練，學生從中結識到HAECO的職員和增加對飛機工程行業的認識，擴闊眼界，有助思考日後出路。

TFHK現正招募2026-2027年度Fellowship Program項目老師，截止日期為2026年3月15日。若你是熱愛挑戰並希望為下一代帶來正面影響的年輕人，在此呼籲你成為項目老師，走進校園踏入課室，以生命影響生命。

伍少梅中學與TFHK已合作兩年，項目老師的加入為教師團隊帶來活力和創新的思維，提高教學質素。筆者希望教育界的同工關注和支持TFHK及Fellowship Program，成為合作學校，為項目老師和學生創造聯繫，讓雙方成為未來社會的創變者。

文：李建文

電郵：[email protected]

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

本文標題原為：〈Teach For Hong Kong 10周年〉

延伸閱讀：

李建文 - 為何要考試？校長解構考試意義：不要被成績定義價值｜牆角寒梅

李建文 - 強制舉報虐兒 保障兒童安全｜牆角寒梅

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
11小時前
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
5小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
6小時前
直升機出動搜救。楊偉亨攝
00:40
屯門青山男子跌落山 一度抓緊樹枝 直升機救起送院
突發
5小時前
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
影視圈
5小時前
立陶宛總理指容許設立「台灣代表處」犯巨大錯誤。美聯社
立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤
即時國際
7小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
3小時前