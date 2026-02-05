10A狀元棄高薪 投身教育培養人才 讓3萬基層學生擴闊眼界｜牆角寒梅

「相信教育改變命運」——Teach For Hong Kong創辦人陳君洋的信念。曾為會考10優狀元的陳君洋，放棄高薪的投行工作，於2015年成立非牟利教育機構Teach For Hong Kong（TFHK），致力凝聚年輕領袖改變香港教育、實現教育公平。

TFHK推出Fellowship Program，招募對教學工作有熱誠的年輕人成為項目老師，培養他們三大領導力，並提供教學培訓及實習。項目老師受訓後會以全職受薪的形式於基層中、小學任教一年，吸收本地學校教學經驗，親身了解前線教育面對的挑戰，帶動課堂、課後活動及其他方面的創新，促進教育界的改變。

過去10年，TFHK招募並培育了200多名年輕人成為項目老師，他們通過課堂教學和課後活動，至今為20多間學校、超過3萬名基層學生提供多元化的學習體驗。

網上圖片

教育改變之路是漫長的，單憑教育界的力量並不足夠，需要社會各界的共同努力。陳君洋表示，他最希望見到的並非項目老師完成計劃後繼續從事教職，而是帶着這段經歷走入不同崗位，在不同行業發展職涯，例如社福界、商界、科技界和法律界等，運用各方資源讓下一代享有平等的優質教育及發展潛能的機會，推動教育革新和社會進步。

TFHK積極推動跨界合作，通過TFHK的聯繫，本校學生連續兩年獲飛機工程公司HAECO贊助參加渣打馬拉松並接受3個月的跑步訓練，學生從中結識到HAECO的職員和增加對飛機工程行業的認識，擴闊眼界，有助思考日後出路。

TFHK現正招募2026-2027年度Fellowship Program項目老師，截止日期為2026年3月15日。若你是熱愛挑戰並希望為下一代帶來正面影響的年輕人，在此呼籲你成為項目老師，走進校園踏入課室，以生命影響生命。

伍少梅中學與TFHK已合作兩年，項目老師的加入為教師團隊帶來活力和創新的思維，提高教學質素。筆者希望教育界的同工關注和支持TFHK及Fellowship Program，成為合作學校，為項目老師和學生創造聯繫，讓雙方成為未來社會的創變者。

文：李建文

電郵：[email protected]

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

本文標題原為：〈Teach For Hong Kong 10周年〉

延伸閱讀：

李建文 - 為何要考試？校長解構考試意義：不要被成績定義價值｜牆角寒梅

李建文 - 強制舉報虐兒 保障兒童安全｜牆角寒梅