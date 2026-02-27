校長工作忙碌 平時如何減壓？｜牆角寒梅

新年快樂！相信大家都度過了溫暖、充滿喜慶氣氛的農曆新年，在短暫的假期裏，我們可以暫時放下忙碌的工作或學業，讓身心靈休息。

無論是工作還是學習，長期處於緊張狀態會讓我們感到身心疲憊，忽略了自己的真實感受。農曆新年是我們調整身心狀態的黃金機會，無論親朋戚友身處何地，新年總會讓我們聚在一起，就如溫暖的春風聚集，驅散了平日累積的壓力，在歡笑聲中，我們的煩惱似乎隨風而去，大家共享美好時光。

農曆新年亦是反思和計劃的機會，在過去一年，我們或許遭遇挫折與挑戰，而新年伊始代表重新出發和新的希望。我們可以靜下心來，回顧過去一年，總結經驗，展望將來。通過反思和計劃幫助我們更好地面對挑戰，也是對心靈的一種滋養。

假期結束意味着我們要回到恆常的工作或學校生活，但身心休息不會因此終止。筆者平日校長工作繁忙，下班後難免將壓力帶回家，因此會想辦法享受Me Time，在這個私人專屬的時間煮食、沖咖啡、聽音樂和親近大自然，為身心靈充電，回復生活的平衡。還會定期相約一些知心好友聚會，跟他們暢所欲言，暫時忘記壓力和憂愁。

網上圖片

近年流行E人（外向型人格）和I人（內向型人格）之分別，每個人的身心休息方式不同，別人的方法未必對你有效，最重要的是尋找建立適合自己的身心休息方式，發掘抒發情緒的渠道，例如畫畫、閱讀、跑步和球類運動等興趣。

草蜢的歌曲《暫停．開始過》有兩句歌詞：「奔波奔波，算不清因果，就讓現在，暫停下我急促腳步」、「今天一切縱使暫停，總必相信有日我可開始過」。當大家陷入低潮以致身心發出訊號時，不要硬撐到長假期，可自行按下暫停鍵，好好休息，在適合的時機重新出發，這樣才能走更遠的路。

電郵：[email protected]

文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

本文標題原為〈假期與休息〉。

