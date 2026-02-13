Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年｜「火馬年」來臨 校長有甚麼說話想跟學生講？｜牆角寒梅

農曆新年即將來臨，在此祝大家新年快樂，萬事如意，健康平安。今年是「火馬年」，火代表熱情與能量，而馬代表行動與奔赴，意味着我們會迎來步調和變化更快速的一年。火馬年鼓勵莘莘學子自強不息、勇往直前，在挑戰中突破自我，如同駿馬般迅速進步和成長。

人生只有一次中學生涯，學校會與學生度過6個年頭。筆者相信是命運的安排，讓你們成為伍少梅大家庭的一分子，與同學結下深厚的情誼、與師長建立亦師亦友的關係，共度每個佳節。無論是一起歡笑、面對挑戰，還是克服困難，筆者與你們在校園的每一刻都彌足珍貴。希望你們在學校的每一天，不斷收穫美好的回憶，讓青春的光輝照亮心靈。

每一位同學都是獨特、充滿潛能和可塑性的，你們要建立自己的靈魂，忠於自我，學會感恩，展露笑容，這能為你們的學習和成長之路錦上添花。感謝你們過去的努力，你們在學術、STEAM及社會服務等方面獲得出色的表現。你們的成就不局限於課室、校園，更擴展至社會和國際，在各大舞台發光發亮，為校爭光添彩。這不僅是對個人的肯定，亦是學校的驕傲。希望你們繼續保持這份熱情和毅力，把握機遇，追求卓越。

農曆新年的意義，在於人與人之間的情感聯繫，在這個感恩的時刻，我們要珍惜與家人、朋友和師長之間的情誼。當我們與親朋戚友相聚時，除分享生活點滴外，更要主動表達祝福和感謝，互相勉勵，傳遞愛與關懷，增進彼此的感情。

大家在蛇年經歷了蛻變，脫下舊皮之後，看到更真實和強韌的自己，對自己有全新的認知，並利用過去的經驗成就更美好的明天。每一次進步、蛻變和成長，都是為了迎接更美好的將來。新的一年，就讓我們以火馬年的熱情與幹勁，勇敢地面對挑戰，追尋夢想。只要堅持和努力，今年必定是躍進、豐盛的一年。

文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

本文標題原為〈馬躍新程奔赴未來〉。

