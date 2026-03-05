Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

親子教養｜孩子遇難題別着急！育兒3部曲 讓子女成為「自我的伯樂」｜直資育材

知識轉移
更新時間：12:20 2026-03-05 HKT
發佈時間：12:20 2026-03-05 HKT

適逢丙午馬年，謹祝各位龍馬精神、馬到功成。馬，予人活力充沛、奮發向前之感，也讓人想起韓愈〈雜說四．馬說〉中名句：「世有伯樂，然後有千里馬。」這話強調伯樂眼光重要，也引出一個問題：人才本身重要，還是被發掘更重要？

這問題常在親子關係中浮現——父母看孩子，像在看一匹潛藏的千里馬。從哲學看，這是「存在」與「被認知」的循環。客觀上，千里馬的潛能必先於伯樂存在，但價值的實現，確需伯樂識別與培育。父母的發現與引導，正是孩子潛能轉化為實力的關鍵。這為親子教養帶來啟示：既不能陷入「天賦決定論」，忽略環境作用；也不能過度強調「被發掘」，逼使孩子迎合期望而壓抑真我。現代多元教育，正好回應這份張力：

  1. 從「相馬」轉向「育馬」：父母不應只是「鑑定」天才，更在於日常「培育」。提供豐富體驗、容許試錯，讓「發掘」融入「培養」。
  2. 賦能孩子成為「自我的伯樂」：最成功的教養，是幫孩子認識自己，引導他發現優勢。當孩子具備自我認知，便能主動尋求機遇，這份能力比任何外在肯定更持久。
  3. 營造「萬馬奔騰」的家庭生態：父母若能欣賞孩子獨特之處，而非只盯「千里」標準，孩子便能找到屬於自己的草原。

這份張力在生活中隨處可見。孩子做功課遇到難題，父母直接指正，孩子照辦了，卻失去摸索的機會。「育馬」式陪伴則不同，孩子說不懂，父母沒有急着給答案，而是問：「你剛才想到甚麼？」孩子講着講着，忽然頓悟。這正是「育馬」的體現——父母創造了讓孩子自己發現錯誤的空間。孩子學到的不只是知識，更是一種信念：我的思考有價值，我能解決問題。久而久之，便會建立自信，成為自己的伯樂。

與其爭辯「人才本身」或「被發掘」孰重，不如致力建構「潛能先行、培育持續」的良性循環。親子之間，父母可是伯樂，更可是陪跑者。韓愈之歎，今日當化為行動：既然千里馬常在，為人父母者的使命，便是以開闊眼光與耐心，讓孩子的潛能被看見——讓發現成為日常，而非傳奇。

文：陳偉傑

本欄由香港直接資助學校議會校長撰寫；本文作者為優才（楊殷有娣）書院小學部校長。

本文標題原為〈千里馬與伯樂的迷思〉。

