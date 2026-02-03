家校合作｜如何建立良好教學環境？校長：家長與學校互信｜直資育材

每個人的心底裏，都藏着對美好的嚮往，而為孩子尋覓一間理想且合適的學校，更是每位家長最深切的期盼。俗話說「一樣米養百樣人」，人性多元且充滿變數，讓人際間的交流伴隨碰撞與磨合，各種問題的出現也便無可避免。

近年來，隨着投訴文化的蔓延，許多出於善意的建議，在傳遞過程中逐漸變質，甚至無意中演變為對教師的指責與質疑。家長的焦慮與不安，漸漸轉化為對教師專業性的不信任，這不僅使教室氣氛緊張，也讓教師的教育角色越發脆弱被動。

健康的教育環境應該建立在信任與合作之上，而非懷疑與對立。身為校長，我時常聽到教師們的苦惱——因擔心家長的反應，而在進行必要的指導時亦顧慮重重。曾經，班級的穩定依靠明確的規範和信任；如今，卻常常取決於老師能否妥善地平衡各方期待，這無疑偏離教育的本質。

教育的基石在於「信任」二字。若信任缺失，教師與學生之間的關係便會出現裂痕，進而影響學生對老師的尊重。試想，當家長在孩子面前質疑老師時，孩子又怎能專心於課堂學習，怎能對老師的指導充滿信心？這不僅影響了師生的良好互動，更會削弱學生的責任感。

網上圖片

因此，建立家庭與學校之間的互信關係至關重要。真正關心孩子成長的方法，應是以支持的姿勢與學校並肩，共同面對教育過程中的各種挑戰。對於學生在學習及日常安排方面，我們鼓勵家長與學校展開建設性的對話——多一分傾聽、少一分指責；多一分理解、少一分偏執，才能實現彼此的有效溝通，促進彼此的理解與合作。

我們渴望的，是成熟理性的對話與協商，而非無止境的指責。唯有如此，教育才能回歸應有的狀態——一個能包容孩子成長、學習和犯錯的環境。當教師不再需要為來自家長的投訴而焦慮時，他們將能更勇敢地關心學生，協助他們迎接挑戰。

每當我走進課堂，看到學生在上課時互相學習、交流知識時，我都深深感受到信任的力量。這需要教師的努力，也需要家長的理解與支持。唯有如此，我們才能為孩子營造一個充滿愛與信任的學習環境，讓教育的本質得以實現。

文：李家鳴

本欄由香港直接資助學校議會校長撰寫；本文作者為基督教中國佈道會聖道迦南書院校長。

本文標題原為〈當信任成為教育的基石〉。

