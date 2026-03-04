錯別字？｜界面VS介面 原來中港台用法有分別！到底邊個先啱？｜語文探驪

宿舍電子繳費站屏幕上的「管理員介面」字樣使我心生疑慮。「介面」？是不是寫錯了？在內地，通行的寫法是「界面」。眼前這細微的區別，雖不起眼，卻值得關注。這究竟是誤寫、繁簡體混用，還是另一種約定俗成？

科技用字差異

「手機介面」，還是「手機界面」？資料圖片

上網搜集，注意到這些現象：在台灣，社交媒體上人們談論手機「介面」的更新迭代；瀏覽香港的科技網頁，「圖形介面」很常見，但也能見到「用戶界面」的字樣；內地的應用程序介紹則幾乎全用「界面」。另外，專業電腦領域還常出現「接口」一詞作為「介面」或「界面」對應的英文單詞「interface」的翻譯。看來這問題不止是一字之差，更是科技生活在語言使用中差異的具象表現。

要探究問題本源，查閱字典是好方法：「介」字，有「居於兩者之間」之意；「界」字，則重在劃分「不同事物的邊際」。單從字義推敲，「介面」強調人與機器進行交互的媒介作用，體現互動感；「界面」則強調屏幕設備與外界的分界與邊際。一詞之選，隱約透露出對交互方式的不同理解。就「管理員介面」一詞而言，「介面」或更能體現其本義，因它指代的是一個虛擬的交互場所，而非某兩個物體之間的接觸面。

展現中文活力

語言在運用上存在彈性。中新社圖片

差異從何而來？細想之下，語言如河流，在文化土壤中蜿蜒流淌，自然形成不同的河道。「管理員介面」之類科技術語的翻譯與定名，往往凝結了當地專家對概念的理解與詮釋，通過相關規定標準化後，再經由日常使用，生根發芽。香港薈萃東西，兩詞並存可見開放包容；台灣選用「介面」，着重其媒介功能；內地通行「界面」，似乎將這概念與某兩件物體的「分界」混淆，略覺不妥。

對於最初的疑問，我產生了新的理解。語言雖在某一地區存在所謂「標準」，卻也同時存在彈性。像「介面」與「界面」這樣的分別，何嘗不是中文穿越地域卻依然擁有強大生命力的證明？從現實來說，我們應當尊重這種差異，但同時考慮語言的內涵與規範問題，使中文在信息、科技與生活交匯的時代保持獨特的生機與魅力。

本欄由修讀香港中文大學「大學中文一」的學生撰寫，旨在探討日常生活中有趣的語文現象。

文：中文大學工程學院及理學院一年級學生張靖坤

本文標題原為〈「界面」還是「介面」？〉。

延伸閱讀：

港式粵語｜「風球」係港澳獨有用語？「風球」並非解作球狀颱風 本義原來係...｜語文探驪

異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪

香港地名｜「圍」就是「圍村」？「南生圍」到底「圍」甚麼？｜語文探驪