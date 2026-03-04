DSE中文科2026｜名師剖析卷一大熱範文 課外篇章溫習秘技 5招改善卷二寫作

2026年的DSE（中學文憑試）將於4月8日展開，為幫助同學考好DSE，《星島教育》推出《DSE中英數備戰系列》，邀請來自傳統名校的老師，傳授中英數3科的溫習及應試技巧。今日先由恩主教書院中文科科主任莊志恆，分享備戰中文科的溫習及應試攻略。

DSE中文科2026｜中國語文科考甚麼？

在4月9日開考的中文科，分為公開考試及校本評核2部分，其中公開考試分為卷一和卷二，合共佔全科總分85%。

卷一：閱讀能力 （佔全卷40%）

考核能力：主要考核考生的閱讀能力，包括理解、分析、感受、鑑賞、運用不同策略等能力。

試卷內容：分甲、乙兩部分。甲部考核指定的文言經典學習材料，佔全卷30%；乙部擷取若干課外篇章設問，文白兼備，佔全卷70%。全部試題均須作答。

設題方式：包括問答、選擇、填表、填充等。

卷二：寫作能力（佔全卷45%）

考核能力：包括理解、組織、構思、表達、創作等能力。

試卷內容：分甲、乙兩部分。甲部考核實用寫作，佔全卷30%；乙部命題寫作，佔全卷70%。

設題方式：甲部設若干閱讀材料，供考生整理並加以發揮，完成一項寫作任務，設字數上限。乙部設題方式或命題，或指定情境，並提供選擇，要求考生寫作長文1篇，或短文2至3篇，字數視題目要求而定。

DSE中文科2026｜範文5個溫習要點

對每篇範文的主旨、字義要有基礎認識； 《詩三首》、《詞三首》、《論仁、論孝、論君子》，多會出一些引錄或摘錄的題目，建議同學盡量背誦範文及學習當中的字詞； 留意文學知識，例如詩詞格律等題目； 必讀多年未有出長題目的範文，例如《消遙遊》、《勸學》及《出師表》等； 了解文章基礎資料和作者背景。

恩主教書院中文科科主任莊志恆表示，中國語文科的兩份卷中，以卷一甲部考核指定文言經典學習材料，是學生可以盡量取分的部份，所以建議同學趁這個月，熟讀12篇範文及各篇的學習重點。「12篇範文會考核不同程度的問題，同學應對每篇範文的意思、字義要有基礎認識；而《詩三首》、《詞三首》、《論仁、論孝、論君子》，往往會出一些引錄或摘錄的題目，建議同學盡量背誦範文及學習當中的字詞。」另外，他指近年亦有一些文學知識的題目，例如問及詩詞格律，都屬於基礎題目，同學只要稍花力氣，應該可以取得高分。

除了基礎題目，甲部每年都會有長題目。莊志恆建議同學留意有沒有一些篇章，是已經有2、3年沒有出題，這類篇章的出題機會較大，因此同學須深入了解其主旨及表達手法。「《消遙遊》已有3、4年沒有出現長問答，《勸學》和《出師表》上一次出現的長問答已是2018年，所以這些範文近年都被視為熱門題目。」

莊志恆認為，熱門篇章需要溫習之餘，也不要忽略其他非熱門的文章，「甲部的題目可能渉及8、9篇文章，但有些只是1題1分的字詞解釋，這些基礎分數都應該要儘量取得。」他強調，現時很多題目會針對文章的主旨擬題。例如《月下獨酌》，會談李白能否消愁；《六國論》當中的游說手法，是否情理兼備等等，但相同同學只要多花時間，了解文章基礎資料和作者背景等，就能輕鬆應付。

DSE中文科2026｜備戰課外閱讀理解的5個重點

在DSE開考前，多看具深度的散文，提升閱讀能力和思維； 可多讀曾於公開試被引用文章出題作家的散文集，例如周國平、簡媜、陳列、林清玄等，習慣閱讀難度相若的文章； 備戰中文科時，遇上不明白的篇章，可利用AI解題，或在網上看分析文字，提升閱讀理解的能力； 答卷時，建議同學先看題目，邊看邊找文本證據； 有的考題文章看來雖然很深，但題目會有提示，鼓勵同學不要放棄。

卷一乙部的課外篇章提問，佔分比範文重，文白兼備。莊志恆指閱讀理解能力很難短時間速成，不過仍建議同學在DSE開考前，多看具深度的散文，提升閱讀能力和思維。他指課外篇章的白話文，多探討有關人生的話題，如2013年出現張曉風的文章《我交給你們一個孩子》，談及親情；2024年引用李娟的散文《繁盛》探討人類與自然的關係，可見近年多引用談哲理、對世界理解的文章，考驗同學是否具相關閱讀經驗和眼界。

莊志恆建議，同學可借閱曾於公開試被引用文章出題作家的散文集，例如周國平、簡媜、陳列、林清玄等，因那些散文集通常會有一些與公開試題目難度相若的文章。同學多看幾篇之後就會習慣，考試時就不會那麼緊張。

在應考時，莊志恆指有時考題文章看來很深，但鼓勵同學不要放棄，因題目會有提示。「從考試技巧去看，建議同學先看題目，因閱讀理解題目不少是按文章敘述次序設題，如問表達手法、修辭手法、字詞解釋、人物形象等的題目，不妨先答； 需要綜合全文題目的內容，也可以邊看邊找文本證據。」最後，他建議同學備戰中文科時，遇上不明白的篇章，可以利用AI解題，或在網上看分析的文字，都有助提升閱讀理解的能力。

DSE中文科2026｜提升寫作能力的5個方法

命題寫作必須扣題； 如期望取得5星星，文章立意要高，例如跟價值觀、文化元素、個人成長有關； 要持續寫作，以免執筆忘字； 避免眼高手低，如文章有很高的立意，卻沒有適合的故事或經歷配合，反而顯得空虛； 熟習實用寫作的試題形式、語境把握。

卷二的「寫作能力」分甲、乙兩部分，甲部考核實用寫作，乙部為命題寫作。在命題寫作部份，莊志恆指要合格就必須扣題，但同學如期望取得5星星，在文章立意要高，「可能要講到價值觀、文化元素，或情感的內心掙扎，讓自己有成長等，同時也要情理兼備。」他提醒同學要持續寫作，以免執筆忘字。

莊志恆分述，立意有三部曲，包括發生了某件事後，有什麼感受？學到什麼或有什麼改變等。「例如2023年其中一條題目『一次令我百感交集的聚餐』，很多人寫謝師宴，卻只寫了簡單場景，如很多人，大家很不捨，但這不夠準確，需要再深入描寫，例如同學有不同焦慮，有些是針對未來的徬徨，有的是對朋友的不捨，或對未來的不安等。」然而，他指同學也要小心眼高手低的問題，如有些文章有很高的立意，想寫人生意義，卻沒有適合的故事或經歷配合，反而顯得空虛。

至於實用寫作部份，由於字數有限，同學需熟悉試題形式、對語境的把握、有什麼資料必須引述等；莊志恆認為就卷二來說，同學最多用35至40分鐘，必須完成實用寫作，其他時間用在長文的調整或建構框架會更好。

DSE中文科評核模式

部分 內容 成績比重 形式 考試時間 公開考試 卷一 閱讀能力 40% 筆試 1小時30分鐘 卷二 寫作能力 45% 筆試 2小時15分鐘 校本評核 閱讀匯報： 一次文字報告、一次口頭匯報 15% 各呈交1個分數， 合共呈交2個分數 -

