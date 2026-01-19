DSE中文科2026｜論證與故事融合：議論文高分寫作密碼｜教研並進

家長和學生經常會問：如何提升中學文憑考試中文寫作分數？香港教育大學的最新研究找到關鍵：融合論證和故事，議論文寫作的分數會明顯躍升。

筆者於2024年在權威期刊《Applied Linguistics》（《應用語言學》）共同發表了一項研究，分析了695名學生的香港中學文憑試中文科議論文寫作。這項考試由資深考官評分，主要按 「內容（如主題與立意）」、「表達（如詞彙與句子運用）」、「結構（如邏輯與篇章組織）」和「書寫（如標點符號的正確使用）」這四個維度來評分。這項研究首次證實，融合論證與敘事雙模式（即故事元素）的作文，其得分高於僅採用一種模式的作文。

「講故事」兼「講道理」成關鍵

為甚麼在議論文中加入故事元素會成為得分的關鍵呢？許多學生以為剖析事理時，只要邏輯嚴謹、詞彙複雜，就能寫出優秀的議論文——但事實並非如此。最出色的論證，絕不僅限於論證本身。單一模式論證容易顯得生硬，而加入故事能讓道理更易被接受。例如，一篇作文若同時包含「誠實助人成功」的論點和「喬治．華盛頓承認砍倒櫻桃樹」的敘事，其分數會高於單獨呈現論點的作文。因為議論文的底層邏輯是要具有說服力，而敘事恰好透過故事的串聯引發情感共鳴、降低理解難度，並幫助讀者記憶。

同時含有論證與敘事模式的作文，多數具有以下特點：篇幅更長、句子更短（邏輯更簡潔）、更多運用高階詞彙（如以「璀璨」替代「明亮」），以及描述更生動具體（如以「一束紅色的玫瑰」替代籠統的「禮物」）。這些特點使作文內容更豐富、可讀性更強，從而獲得更高分數。

文本與圖片提示寫作比較

研究團隊選取的議論文，其中332篇的題目是針對文本提示詞（如「不做第一，也不做最後」）進行寫作，其餘的363篇的題目則要求以圖片提示（如一幅包含太陽與影子的圖片）為主題寫作。

文本提示往往引導學生寫出以抽象推理為核心的議論文（例如「不做第一，也不做最後的中庸之道」）。與此相反，圖片提示則更能促使學生創作出論證與故事結合的多模式作文。學生須先嘗試理解圖片的含義，思考其中的比喻或象徵意義，以及探索元素間的關聯，並引入相關敘事（如「海倫．凱勒在黑暗中追尋光明」的故事），將其融入論證之中。

不過，圖片提示寫作並非「萬能鑰匙」。無論是具體的圖片解讀，還是涵蓋多模式的寫作，都需要花費時間。在限時考試中，若未能平衡構思與寫作時長，可能導致作文篇幅不足、結論倉促、內容不完整，或無時間審閱修正等。因此，學生必須透過反覆練習論證與故事融合的寫作模式，在應考前提升寫作速度，才能兼顧寫作效率與質量。

平時讀寫及「素材積累」

針對以上的研究結果，筆者為學生和家長提出了具體建議。對學生而言，可透過平時收集歷史典故、報章報道、趣事見聞等建立「故事素材庫」，並記下對故事的反思。學生於寫作時，應思考素材庫中哪些故事能支撐文章的觀點，用論證說明故事、將故事融入論證，並以此反覆進行寫作練習。在限時考試中，先規劃寫作框架：思考清晰論點及敘事內容，明確如何把論證與故事相結合後再下筆。對家長來說，可以協助子女建立敘事與論證的連結，透過多與子女一同閱讀或討論故事，引導子女分享從中領悟了哪些道理，並透過討論不同角度觀點，培養子女的批判思維。

事實上，論證與敘事相融合的寫作練習不僅能提升作文分數，更有助於情理兼備的表達，促進人與人之間的理解，從而構建和諧社會。

本欄歡迎院校學者投稿，分享個人學術見解及研究成果，1400字為限，查詢及投稿請電郵︰[email protected]。

文：香港教育大學數據分析及評估研究中心研究員王展博士、香港教育大學特殊教育與輔導學系講座教授趙明明博士

（按︰翻譯及資料整理︰香港教育大學數據分析及評估研究中心助理主任林思明）