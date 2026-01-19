Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE 2026｜文憑試重要資訊 考試時間表/校本評核/認受性一文看清

升學攻略
更新時間：17:36 2026-01-19 HKT
發佈時間：17:36 2026-01-19 HKT

DSE 2026｜踏入2026年後，中六生都積極備戰今年的香港中學文憑試（DSE）。應屆考生應留意考試相關的重要日期，特別是每科的開考時間，做好事前準備，然後全力準備考試。「星島教育」準備了一系列DSE相關的重要資訊，讓考生一文看清文憑試考試日期、校本評核及其他細節。

DSE 2026｜文憑試簡介

香港中學文憑試（Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination, HKDSE）是香港的公開考試，由2012年開始舉辦，用來評核中六學生的學業水平。DSE的科目分為3類別，包括甲類高中科目、乙類應用學習科目及丙類其他語言科目。考生可從這3個類別中，挑選最多8科報考。DSE亦獲國際認可，考生能夠以DSE成績報讀本地或海外的大學及專上院校。

DSE 2026｜筆試考試時間表

日期 時間 科目/卷別
4月8日（星期三） 8:30 - 12:30 視覺藝術 （一）及（二）
4月9日（星期四） 8:30 - 10:00 中國語文（一）
10:45 - 13:00 中國語文（二）
4月10日（星期五） 8:30 - 10:00 英國語文（一）
11:00 - 13:00 英國語文（二）
4月11日（星期六） 9:15 - 12:10* 英國語文（三）（聆聽及綜合能力考核）
4月13日（星期一） 8:30 - 10:45 數學必修部分（一）
11:30 - 12:45 數學必修部分（二）
4月14日（星期二） 8:30 - 10:30 公民與社會發展
4月15日（星期三） 8:30 - 10:15 倫理與宗教（一）
11:00 - 12:45 倫理與宗教（二）
4月16日（星期四） 8:30 - 11:00 化學（一）
11:45 - 12:45 化學（二）
4月17日（星期五） 8:30 - 10:30 設計與應用科技（一）
11:15 - 13:15 設計與應用科技（二）
8:30 - 11:30 英語文學（一）
13:30 - 15:30 英語文學（二）
4月18日（星期六） 8:30 - 10:30 健康管理與社會關懷（一）
11:15 - 13:00 健康管理與社會關懷（二）
4月20日（星期一） 8:30 - 11:00 生物（一）
11:45 - 12:45 生物（二）
4月21日（星期二） 8:30 - 10:30 中國文學（一）
11:15 - 13:15 中國文學（二）
8:30 - 10:00 科技與生活（一）
10:45 - 12:45 科技與生活（二）
4月22日（星期三） 8:30 - 11:00 物理（一）
11:45 - 12:45 物理（二）
4月23日（星期四） 8:30 - 11:15 地理（一）
12:00 - 13:15 地理（二）
4月24日（星期五） 8:30 - 10:30 資訊及通訊科技（一）
11:15 - 12:45 資訊及通訊科技（二）
4月25日（星期六） 8:30 - 10:30 歷史（一）
11:15 - 12:45 歷史（二）
4月27日（星期一） 8:30 - 9:30 企業、會計與財務概論（一）
10:15 - 12:45 企業、會計與財務概論（二）
4月28日（星期二） 8:30 - 10:30 體育（一）
11:15 - 12:45 體育（二）
4月29日（星期三） 8:30 - 10:45 中國歷史（一）
11:30 - 12:50 中國歷史（二）
4月30日（星期四） 8:30 - 11:00 數學延伸部分單元（一）及（二）
5月2日（星期六） 8:30 - 10:00 旅遊與款待（一）
10:45 - 12:30 旅遊與款待（二）
5月4日（星期一） 8:30 - 9:30 經濟（一）
10:15 - 12:45 經濟（二）
5月5日（星期二） 8:30 - 10:00 音樂 1A
10:45 - 12:15 音樂 1B
5月6日（星期三）   後備

*如果是使用收音機或紅外線接收系統廣播之試場應考聆聽考試的考生，報到時間是上午8時30分；於使用學校廣播系統／USB 播放機／電腦廣播之試場應考聆聽考試的考生報到時間為上午8時45分。下午12時10分是約計聆聽卷別的完結時間。

DSE 2026｜實習及口試時間表#

日期 時間 科目/卷別
2026年2月下旬至3月下旬 8:00 - 19:00 體育（實習考試）
2026年3月上旬至3月中旬 9:00 - 18:00 音樂（實習考試）
2026年3月10日至3月19日（星期一至星期五） 17:00 - 20:30 英國語文（口試）
2026年3月21日（星期六） 9:00 - 17:30 英國語文（口試）（特殊需要考生）

#應考實習考試及口試的考生，應留意准考證所列出的考試日期及時間。

DSE 2026｜其他重要日期

  • 報名：2025年9月11日至10月8日
  • 繳交考試費截止日期：2025年10月15日下午11時59分或之前
  • 逾期繳交考試費：2025年10月16日至10月21日下午11時59分前 （如適用）
  • 申請逾期報名／更改報考科目資料：2025年11月14日至12月5日 （暫定）
  • 繳付附加費及考試費（如適用）截止日期：2025年12月9日下午11時59分或之前
  • 申請退出考試的截止日期：2025年12月1日
  • 上載「考生手冊」至考評局網頁：2025年12月中旬

派發准考證：

  • 實習考試（體育科及音樂科）：2026年1月下旬（暫定）
  • 甲類科目考試：2026年2月中旬（暫定）

放榜日期：

  • 2026年7月15日 （暫定）

    DSE 2026｜各科評核大綱/樣本試題/考生表現示例

    以下列出甲類科目的詳細資訊連結，DSE考生可藉此了解各個科目的評核大綱、樣本試題、考生表現示例等實用資料。

    DSE 2026｜校本評核（SBA）

    DSE設有校本評核，由學校老師評核學生的日常表現。所有學校考生均須完成校本評核，其分數會納入DSE成績，以減少對公開試成績的依賴，鼓勵學生自主學習。

    設有校本評核的科目包括：

    核心科目：中國語文、英國語文
    選修科目：生物、化學、中國文學、設計與應用科技、健康管理與社會關懷、資訊及通訊科技、英語文學、物理、科技與生活、視覺藝術

    關於校本評核的詳情，可參考校本評核簡介小冊子

    DSE 2026｜報名注意事項

    DSE 2026｜報考資格

    • 學校考生：必須於2025/2026學年度為已獲批准參加2026年DSE之註冊學校之中六正讀生，並在該校之註冊地址上課。
    • 自修生：曾應考DSE，或以本次考試年份之一月一日計算，已足十九歲。假如未符合以上條件，但曾應考相等於DSE的公開考試，或於考試前一年已修畢或正修讀等同中六的非DSE課程，考評局會考慮這類人士以自修生報考的特殊報考申請。

    DSE 2026｜考試費

    學校考生及持有香港永久性居民身份證的自修生：

    • 甲類中國語文及英國語文科（每科）：$777
    • 其他科目（每科）：$519

    未持有香港永久性居民身份證的自修生：

    • 甲類中國語文及英國語文科（每科）：$1377
    • 其他科目（每科）：$1119

    合資格的考生可申請考試費減免，詳情可參考考評局的資料。值得注意的是，自修生及於內地考場應考的考生，都需要繳交報名費，費用分別是$595元及$2500元。

    DSE 2026｜報名方法

    資料來源：考評局

    註：以上資料以考評局最新公布為準

    延伸閱讀：

    DSE2026｜E-APP首輪申請開始 專家拆解考生常見5大疑問（附參與院校及重要日子）

    DSE︱2026年文憑試 9月11日起接受報名 考評局：嚴格執行考試規則

    考評局表示，在制定新高中課程及擬定水平時，已參考會考及高考的水平，以及其他國際課程的要求及水平。

    考評局在訂定DSE的第4及第5級的等級水平時，參照了高考A至D級的水平，確保DSE跟以往考試的評核模式有一定程度的延續性，方便大專院校遴選合適的學生，並維持DSE的國際認受性。

    考生在DSE獲得「332A」，即是於中國語文、英國語文科達到第3級，數學必修部分達到第2級，以及於公民與社會發展科（公民科）取得「達標」（Attained） ，就符合報讀教資會資助大學及院校的學士學位課程的最低要求。不過，各院校亦會就選修科目的成績制定其他入學要求，詳情請查閱相關院校網站。

    另外，副學位課程的最低入學要求，是於5個DSE科目中（包括中國語文及英國語文科），達到2級成績。而數學延伸部分的成績達到第2級的話，亦可被納入這5科其中之一。如該五科中包括公民科及/或應用學習科目，那最低入學要求，則是於相關科目取得「達標」成績。

    不同院校、課程的收生要求或有不同，詳情請向相關院校查詢。

    根據考評局資料，目前有超過130所內地高等院校及約130所台灣高等院校直接以DSE成績取錄本港學生。另外，在英國、美國、加拿大、澳洲等國家，亦有逾600間高等院校接受學生以DSE成績申請入讀本科課程。
     

    最Hit
    渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
    01:35
    渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
    突發
    3小時前
    梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
    01:25
    梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
    影視圈
    6小時前
    李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞
    李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞
    影視圈
    5小時前
    沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
    沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
    時事熱話
    2026-01-18 13:15 HKT
    天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
    天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
    時事熱話
    5小時前
    大寒︱強烈季候風殺到 天文台料明晚氣溫顯著下降 周四市區最低11°C 新界多區僅個位數
    00:42
    大寒︱強烈季候風殺到 天文台料明晚氣溫顯著下降 周四市區最低11°C 新界多區僅個位數
    社會
    7小時前
    「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
    「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
    商業創科
    2026-01-17 17:47 HKT
    周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
    周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
    影視圈
    3小時前
    港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
    港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
    飲食
    2026-01-18 11:15 HKT
    傷腎習慣｜每天愛喝這飲料 26歲女恐需終身洗腎 醫生拆解年輕人洗腎5大病因
    傷腎習慣｜每天愛喝這飲料 26歲女恐需終身洗腎 醫生拆解年輕人洗腎5大病因
    醫生教室
    5小時前