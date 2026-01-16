DSE2026｜E-APP首輪申請開始 專家拆解考生常見5大疑問（附參與院校及重要日子）

DSE2026｜中學文憑試考生除了可透過JUPAS（大學聯合招生辦法）報讀本地大學課程外，還可以透過E-APP（專上課程電子預先報名平台），預先JUPAS以外的全日制經本地評審副學位及學士學位課程，當中包括「指定專業/界別課程資助計劃」下的副學位課程及「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」下大部分的合資格課程。因應2026-27學年E-APP課程首輪申請開始，學友社學生轉導顧問吳寶城特別拆解5個考生常見疑問，並詳列參與院校、考生需注意的日子等，應屆文憑試考生不要錯過！

DSE2026｜E-APP是甚麼？

E-APP是教育局設立的一站式專上課程網上報名系統，申請者透過系統填妥網上申請表後，便可在放榜前，報讀大部分聯招以外的全日制經本地評審副學位和學士學位課程。有關專上院校會盡早處理申請，有機會在文憑試成績公布前，預先給予合資格的學生有條件取錄；此外，在文憑試放榜日，E-APP會把申請人的成績由考評局轉交已報讀的院校，盡快確認取錄。

DSE2026｜E-APP何時接受申請？

E-APP設有兩輪申請，首輪申請為即日起至5月19日；次輪申請是5月22日至7月6日。

DSE2026｜透過E-APP可申請甚麼院校？

今年參與的專上院校約有30所專上院校及其附屬學院，提供約460個聯招以外的全日制經本地評審高級文憑、副學士和學士學位課程。

參與院校如下：

DSE2026｜吳寶城拆解考生常見5大疑問

對於應屆文憑試考生來說 ，參與E-APP的院校和課程俱多，申請時難免有不少疑問。學友社學生輔導顧問吳寶城就拆解了考生常見的5大疑問，助同學申請過程更順利。

1．透過E-APP預先申請課程有甚麼好處？

吳寶城鼓勵學生預先申請E-APP，「若考生根據校內成績及模擬考試成績，已預計自己未能『十拿九穩』獲得資助院校的取錄，應預先申請E-APP。若沒有申請，就需要在放榜後才『撲』學校。」他提出預先申請有2個好處，「首先，某些受歡迎學科，如護理、社工課程等，都會很快滿額，所以同學最好首輪申請，早些面試，及早取得有條件取錄。」

其次，吳寶城指如同學在考DSE前已獲院校的有條件取錄，有助增加應考時的信心，減少壓力；加上他指申請JUPAS的人數增加，資助大學的學位競爭相對較大，如預先透過E-APP申請課程，或有機會較早已取得自資院校的有條件取錄。

2．如何選擇E-APP的課程？

在選擇課程方面，吳寶城強調同學應及早做準備，了解自己的興趣。「首先是課程難度，如果同學中、英文成績未達3級，可選擇副學位課程，相反，中、英成績4級或5級，則可選自資的學士學位。」他提議，同學在選擇課程類別範圍時，因應課程的入學要求、內容、結構等，從中揀選適合自己的課程。最後，再從課程類別範圍，揀選合適的院校。

3．透過E-APP可以報多少間院校？

透過E-APP報讀課程是沒有上限的，但吳寶城認為，不應報太少，也不應報太多，以報3至4間院校為目標。「最好在同一學科中，申請自資學位及副學位課程，因為假設DSE成績不似預期，也有取錄的機會。」如果申請太多的話，若收到有條件取錄時，同學又再需要篩選。

4．近年哪些課程最受歡迎？

根據E-APP網上資料，2024至2025年度最多人申請的課程範疇是「商業及管理」、其次是「社會科學」及「醫科、牙醫學及健康科學」，每個範疇收到的申請表分別超過2萬份。吳寶城指出，E-APP提供的課程多寡與受學生歡迎程度相關。「學生除因應興趣選擇外，還應留意課程的專業資格、待遇、升學發展、工作是否穩定等因素去揀選課程。」

5．如JUPAS取得offer，可以取回E-APP留位費嗎？

如在首輪報名後，同學獲得有條件取錄，需先交$5000元留位費。有同學擔心若DSE放榜後，成績可以入讀資助學士學位，可否取回留位費？吳寶城表示，如獲JUPAS課程取錄，同學可以退回$5000留位費。因此，申請E-APP的成本僅報名費而已。

DSE2026｜申請E-APP注意事項

一般而言，參與E-APP申請的院校，會先處理首輪遞交的申請。同學報名前，可在E-APP網站觀看報名流程的教學短片和瀏覽「自資專上教育資訊平台」（Concourse）內，有關專上院校的資訊及課程資料，包括學費、入學資格、相關專業組織的評審和認可等，亦可查看各院校2026至2027學年的預計收生學額、課程報名及收生安排，以及過去的收生成績及畢業生統計數據等等。

DSE 2026｜E-APP申請重要日期

吳寶城表示，有申請E-APP的考生，要留意以下重要日期：

E-APP首輪申請： 即日起至5月19日

即日起至5月19日 E-APP次輪申請： 5月22日至7月6日

5月22日至7月6日 DSE 放榜日期： 7月15日

7月15日 E-APP繳交留位費/註冊費的期限： 7月20日中午

7月20日中午 JUPAS放榜： 8月5日

8月5日 E-APP繳交首期學費的期限：8月6日（大部分課程）

