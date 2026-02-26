家庭關係｜「愛在心裏口難開」易壓抑情緒 社工教路改善溝通方式｜家長教室

筆者出席親友婚禮時，總會聽到一對新人於分享愛的宣言時哽咽地對父母說：「雖然我哋屋企好少講，但我知你哋好錫我，我亦都好愛你哋。」這些感人的畫面不禁令人反思：為何我們對家人的愛，總要等到這些特定時刻才能坦然流露？為何平時總是「愛在心裏口難開」？

在華人社會，關心往往披着「功能」的外衣。我們習慣說「食咗飯未」、「飲湯啦」，卻鮮少問「你今日開心嗎」。這種溝通模式讓人習慣處理生活瑣事，卻對內在情緒感到陌生，甚至習慣將感受壓抑，用理智去解決問題。

長遠而言，這種互動模式的影響可通過博域家庭系統理論（Bowen Family Systems Theory）來解讀。家庭成員對情緒的壓抑，反映了「自我分化」程度不足。當家人間界線模糊，成員難以區分理智與情感，為了維護表面和諧或害怕被否定而習慣吞下真實感受。這種壓抑容易令「三角關係」形成。例如妻子不滿丈夫，卻不直接溝通，轉而向子女抱怨，子女被逼捲入父母的情緒風暴，承受壓力。這種充滿隱形焦慮的家庭氣氛，讓成員雖在一起，心靈卻極度孤單。為了逃避高漲的情緒張力，子女或會採取「情緒截斷」策略，搬離家庭，或在心中築起高牆，拒絕深層交流。這看似獨立，實則是為了逃避無法處理的情緒融合。

要打破固有互動模式，學習覺察自己的情緒是很重要。在家庭互動中，試着保持情緒上的中立，即是在關心家人的同時，不被他們的情緒漩渦捲入。在與家人互動時，嘗試用「我訊息」，以「我覺得……」來表達感受，而非指責性的「你總是……」。另外，減低功能性對話的比例，嘗試每天問一個關於感受的問題，而非只談工作或學業。

改變情緒表達模式，可降低家庭系統的焦慮，建立真實的親密感，令家不再只是吃飯睡覺的地方，而是能包容彼此脆弱與喜怒哀樂的空間。不妨從今日開始，試着多說一句心裏話。

文：傅海宜姑娘

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為傅海宜姑娘。

本文標題原為〈為何總是「愛在心裏口難開」？〉。

