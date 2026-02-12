Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年｜利是經濟學 孩子好做理財四步曲 建立正確金錢觀｜家長教室

知識轉移
更新時間：18:00 2026-02-12 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-12 HKT

新年過後，孩子雙手捧着一疊紅紅的利是，心裏想着：「我要買玩具！」這一刻，家長若能放下忙碌，坐在孩子身旁，便能把握這個機會向孩子分享理財教育。利是錢不止是零用錢，也是一個讓孩子學習金錢管理的起點。

第一步是「分配」。家長可以陪孩子把利是錢分成3份：一份存起來，讓孩子理解儲蓄的重要；一份用來使用，讓孩子體驗消費的快樂；還有一份用來分享，捐給慈善或幫助有需要的人。

當孩子把錢投進不同的錢罐時，他們會慢慢明白，金錢不止是滿足自己，也能成為幫助別人的力量。

第二步是「目標」。孩子若只是存錢，往往覺得抽象又無聊。但若有明確的方向，例如「我要存夠錢買一本故事書」，或「我要存到去一次去兒童樂園的費用」，他們便會更有動力。當目標達成時，孩子會體會到延遲滿足的價值，並在笑容中感受到努力的成果。

第三步是「視覺量化」。透明儲蓄罐能讓孩子看見金錢逐漸增加，3個不同的豬仔錢罐，分別代表儲蓄、使用及捐助，能幫助他們理解分配的概念。年紀稍大的孩子，甚至可以開立兒童儲蓄戶口，感受銀行的正式流程，學習更成熟的理財方式。

網上圖片
網上圖片

最後是「習慣」。家長可以教孩子簡單記下收到多少利是錢、花了多少、剩下多少。這樣孩子能清楚掌握金錢流向，避免「錢不知不覺花光」的情況。若能持之以恆，這習慣將成為他們日後理財的基石。

利是錢，是孩子接觸金錢的第一課。家長若能在新年後善用這契機，不僅能讓孩子享受花錢的樂趣，更能逐步建立正確的金錢觀。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

文：李卓翰

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為李卓翰先生。

本文標題原為〈孩子的紅封包〉。

