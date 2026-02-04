親子育兒｜「打機」成親子溝通新橋樑 4大好處消除負面標籤｜家長教室

「打機」常被視為子女學業的「天敵」，或是親子關係的引爆點。然而，隨着家庭教育觀念的悄然轉變，家長意識到與其嚴防阻止，不如主動出擊，嘗試打機，這不僅是融入子女生活的契機，更是加強親子聯繫的有效途徑。

首先，家長要對子女打機除去負面定見。當父母願意放下身段與孩子共同操作手掣打機時，傳遞出的是平等與尊重的信號，打機不再是避開父母的秘密基地，而是一個同享樂趣的遊樂場。

通過參與，家長會更易明白打機對子女的意義與魅力：有的訓練策略思維，有的鍛煉團隊合作。當家長能用「遊戲語言與心態」與孩子溝通，親子就容易產生共鳴感。

其次，打機為家長提供了一個觀察子女個性的獨特契機。在虛擬遊戲世界中，孩子對勝負欲、挫折忍耐力及解難能力，往往比現實生活更真實。當子女在遊戲中遭遇挫敗而沮喪時，家長若能以「玩伴」身份給予鼓勵，而非以「長輩」身份說教，這種支持將會更有效。

另外，家長參與打機是建立子女「數碼素養」的良機。與其強行收機引發衝突，不如家長在遊戲中自然地引導孩子學習時間管理與網絡安全，如訂立契約及教導如何應對網絡危機。當孩子感受到父母是理解打機規則的，他們更願意遵守雙方制訂的打機規則。

家長融入子女的遊戲世界並不代表家長也沉迷，重點在於「參與感」。哪怕只是觀戰、詢問規則，或共同歡笑，都能拉近距離。親子話題不再局限於成績，而是充滿共同回憶。

打機不應是親子隔閡與衝突的來源，而應是了解子女內心世界的窗口。在數碼化生活的今天，家長主動擁抱子女的興趣，不僅能消除代溝，更能建立親子關係。

