Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

親子育兒｜「打機」成親子溝通新橋樑 4大好處消除負面標籤｜家長教室

知識轉移
更新時間：16:00 2026-02-04 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-04 HKT

「打機」常被視為子女學業的「天敵」，或是親子關係的引爆點。然而，隨着家庭教育觀念的悄然轉變，家長意識到與其嚴防阻止，不如主動出擊，嘗試打機，這不僅是融入子女生活的契機，更是加強親子聯繫的有效途徑。

首先，家長要對子女打機除去負面定見。當父母願意放下身段與孩子共同操作手掣打機時，傳遞出的是平等與尊重的信號，打機不再是避開父母的秘密基地，而是一個同享樂趣的遊樂場。

通過參與，家長會更易明白打機對子女的意義與魅力：有的訓練策略思維，有的鍛煉團隊合作。當家長能用「遊戲語言與心態」與孩子溝通，親子就容易產生共鳴感。

其次，打機為家長提供了一個觀察子女個性的獨特契機。在虛擬遊戲世界中，孩子對勝負欲、挫折忍耐力及解難能力，往往比現實生活更真實。當子女在遊戲中遭遇挫敗而沮喪時，家長若能以「玩伴」身份給予鼓勵，而非以「長輩」身份說教，這種支持將會更有效。

網上圖片
網上圖片

另外，家長參與打機是建立子女「數碼素養」的良機。與其強行收機引發衝突，不如家長在遊戲中自然地引導孩子學習時間管理與網絡安全，如訂立契約及教導如何應對網絡危機。當孩子感受到父母是理解打機規則的，他們更願意遵守雙方制訂的打機規則。

家長融入子女的遊戲世界並不代表家長也沉迷，重點在於「參與感」。哪怕只是觀戰、詢問規則，或共同歡笑，都能拉近距離。親子話題不再局限於成績，而是充滿共同回憶。

打機不應是親子隔閡與衝突的來源，而應是了解子女內心世界的窗口。在數碼化生活的今天，家長主動擁抱子女的興趣，不僅能消除代溝，更能建立親子關係。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

文：梁康民

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為註冊社工梁康民先生。

本文標題原為〈「打機」是親子溝通的新橋樑〉。

延伸閱讀：

桌遊有神奇力量！促進親子溝通 另有3大好處｜家長教室

Laura姑娘 - 聆聽謊言背後的心聲｜家長教室

楊慧莊姑娘 - 我也想變成子女的手機｜家長教室

最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
00:47
黃棣珊中學2男1女學生 中山交流團擅外出飲酒租酒店過夜 同學回港揭發 教育局：高度關注
社會
5小時前
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
7小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
7小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-03 13:30 HKT
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
突發
36分鐘前
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
01:12
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
影視圈
4小時前
星島申訴王|閃戀慘劇 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱 被勒索900萬
06:10
星島申訴王 | 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱被勒索900萬
申訴熱話
9小時前