Laura姑娘 - 聆聽謊言背後的心聲｜家長教室

知識轉移
更新時間：18:00 2026-01-21 HKT
發佈時間：18:00 2026-01-21 HKT

筆者最近聽到數名家長查詢，「姑娘，小朋友經常講大話，好擔心佢品行不端正」。成年人往往會對「說謊」產生負面印象，但如果我們靜下來觀察，就會發現小朋友講大話，其實隱藏着許多心理訊號，值得我們理解與引導。

謊言可能是源於恐懼和自我保護。當小朋友不小心打破杯子、忘記完成功課或考試失手時，心裏的害怕會變成逃避的本能。這時謊言便成為他們的「保護傘」，他們害怕被責罵或是希望讓大人滿意，可能會出現把打破杯子的責任推卸給其他人、謊稱已完成功課，甚至是偷改考卷上答案的行為。

這些表面不誠實的行為，可能隱藏着孩子被理解、被接納的渴望。這時如果大人只是一味責罵，孩子會更傾向用謊言保護自己；相反，如果父母先安撫孩子的情緒，讓他感覺安全和被接納，再聆聽他的感受，孩子會更容易學會誠實地面對錯誤。

謊言也可能源於渴望被肯定。筆者曾聽到家長分享，「仔仔每次講大話都會誇大咁講佢做咗好的行為，但其實有時佢並無做到」。例如和媽媽分享自己放學去了圖書館，但其實去了買零食。這類大話不是惡意的，而是他們渴望被看見、被喜歡。這時，如果我們只是責備「不可以說謊」，反而會壓抑他們分享的願望。

家長可以用鼓勵的方式，引導孩子說出真實的自己，例如：「只要你真誠地分享關於你的任何事情，媽媽都會好開心你同我分享」。這樣的語言不僅尊重孩子，也能幫助他們建立信心。

誠實是一種信任的橋樑。當孩子知道「說真話不會被罵」，他們自然能在犯錯時選擇誠實，因為他們相信被愛不等於要完美。謊言反映了孩子的恐懼和需求。與其責怪，不如理解他們為甚麼這麼做。讓孩子明白，誠實不代表要完美，而是勇於面對真實的自己。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

文：Laura姑娘 

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為Laura姑娘。

