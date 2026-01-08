鄭芷琪姑娘 - 「等一等」的藝術｜家長教室

「姑娘，我終於完成護理課程，考試過後就可以入職了！我近日暫時沒有跟之前很負面的朋友聯絡，因為我發現聯絡得多，自己都被影響，都積極不起來了。」一位之前一直被抑鬱困擾、缺乏動力的青年近日主動報捷。

「姑娘，阿仔升中三後突然像開了竅似的，過往一直提醒多次的地方，突然就沒問題了，現在狀態很好！」一位之前一直為兒子丟三落四而掛心的母親分享。

以上兩個報捷案例，都是經歷了以年計的輔導與管教，過往一直未見進展，究竟是甚麼魔法令他們「突然改變」呢？其實世上並無此等魔法，如有，筆者大概早早作法了；如有，不管需要多少銀彈，相信不少家長亦甘心「課金」。

父母的管教、子女的成長，最有趣又最艱辛的地方就是沒有方程式、沒有標準答案。每位父母、每位子女都有不同個性，家長教育只能提供大致方向，究竟子女是否接受、能否改變，一切都沒有答案。

推行家長教育過程中，家長會問：「究竟他何時才會變？」筆者會回答：「不知道。」可能大家都會好奇，答不知道不是令人很無奈嗎？父母就是希望知道答案，但筆者偏偏給了模稜兩可的回覆。

面對子女的滯後，說穿了，家長只可以耐心地「等一等」，等待他轉變的一剎。要等多久？是否真的有轉變的一天？統統無人知曉。時候未到時，作為父母，仍是要繼續默默栽種小幼苗。我們要心存盼望，打從心底裏相信每份養分都有其價值，每次灌溉都是累積，待養分足夠之時，我們埋下的種子，總有破土的一天。但不能否認，看不到結果，但又要一直付出是一個磨人的過程，因為那個過程就像是黑洞、就像是不同終點的長跑，我們不能好好規劃配速，所以感到疲憊、迷失是很正常的。疲累之時，請謹記好好關顧自己，好好休息，因為休息才能走得更遠啊！

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

文：鄭芷琪姑娘

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為鄭芷琪姑娘。

延伸閱讀：

凌婉君姑娘 - 把挑戰轉化為成長機遇｜家長教室

陳卓然 - 家庭的靈魂人物：從子女回歸夫婦｜家長教室

傅海宜姑娘 - 正視家庭衝突的背後意義｜家長教室