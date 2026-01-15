楊慧莊姑娘 - 我也想變成子女的手機｜家長教室

近日，女兒從學校借來一本圖書名叫《我想變成媽媽的手機》，內容大致講述媽媽只顧着看手機、看電視、照顧小寶寶，完全沒有把已長大的哥哥放在眼內。哥哥既生氣又妒忌，因此想變成媽媽的手機，希望媽媽每天都能看到自己。當我與女兒一同閱讀這本書時，我也禁不住說一句：「我也想變成你的手機。」

相信不少家長也發現，子女面對屏幕的時間比面對家長的時間多。作為家長，我們既擔心子女過度使用手機影響孩子的專注力與睡眠，亦會削弱親子之間的關係，但同時，我們亦應反思自己會否如圖書中的媽媽般，每天也同樣花很多時間在電子屏幕上，為孩子作了不良的榜樣。

在現今社會，手機已成為我們生活的一部分，因此不論成人或孩子，都有機會使用手機，而隨着年齡增長，使用的時間亦會增加。因此，我們更要以身作則，及早訂立家規，例如嘗試在用餐或睡前一小時，訂立「無手機時段」，全家人一同遵守，這不僅讓孩子感受到公平，也能促進相互交流的氣氛，父母亦為子女建立好榜樣，不會成為手機的奴隸。

若父母只要求孩子少用手機，或純粹單方面制訂規則，子女往往未能跟從，甚至容易引起反感。家長可嘗試先與子女討論使用手機時限，共同訂立目標，同時亦應提供其他替代選擇，例如一起下廚、散步、玩桌遊、與子女聊聊日常生活趣事，創造「親子專屬時刻」。當子女感受到父母的陪伴與關心，自然會減少對手機的依賴。

與其完全禁止，不如了解孩子在手機上做甚麼。是追劇？玩遊戲？還是與朋友聊天？當父母願意理解並參與孩子的興趣，孩子會更願意分享，也能避免因禁止而產生隔閡。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

文：楊慧莊姑娘

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為楊慧莊姑娘。

