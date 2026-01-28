桌遊有神奇力量！促進親子溝通 另有3大好處｜家長教室

在當今社會，幾乎每人都擁有一部智能手機。無論是家長還是孩子，注意力都集中在手機上，令家庭成員之間的面對面溝通急劇減少，親子關係變得日漸疏遠。家庭的共聚時光被屏幕取代，不僅影響親子之間的情感連結，也減少了彼此的理解與互動。家長可以如何改善這種情況？桌遊或許是一個理想及有效的處理方案。

網上圖片

桌遊提供一個絕佳的共聚時刻，一家人坐在一起開展遊戲，是促進親子溝通的良好機會。這些遊戲強調互動，鼓勵家庭成員在輕鬆愉快的氛圍中進行交流，分享彼此的想法與感受。有研究顯示，參與桌遊能顯著提高家庭成員之間的情感聯繫及理解。遊戲過程中，家長和孩子可以共同制訂策略，面對挑戰，令彼此的關係變得更加緊密。孩子和家長互相協作，對於培養團隊精神和合作能力至關重要，不僅可以增進親子之間的默契，還能教會孩子如何與他人溝通及協調，以及學習情緒管理。

桌遊不僅有助於改善親子關係，還能幫助孩子們學習及培養多種技巧及能力。在享受遊戲的同時，孩子能學習規則、訓練專注、提升記憶力。在制訂遊戲策略過程中，能有效鍛煉邏輯思維、培養應變能力，提升解難能力和判斷力。桌遊也能提升孩子的社交技巧，學會如何與他人互動、表達情感、展現禮貌及適當地回應他人的需求。這些經驗將有助於他們在學校及未來社會生活中的人際交往。

網上圖片

在玩桌遊的過程中，孩子們不再專注於手機或電腦屏幕，而是和家人一起享受面對面的互動。這不僅幫助保護他們的視力，也促進了家庭成員之間的緊密關係。面對科技日益發達及其對家庭溝通造成的挑戰，桌遊作為一種傳統的娛樂方式，可以有效改善親子關係，促進溝通。我們不僅能夠分享歡樂和笑聲，還能在遊戲中培養孩子的各種能力。讓我們把桌遊引入家庭，重拾那份久違的親子時光，共同構建更加和諧的家庭氛圍。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

文：韓詠芝姑娘

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為韓詠芝姑娘。

本文標題原為〈桌遊的神奇力量：重建親子溝通的橋樑〉。

