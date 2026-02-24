Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中學服務學習 學生體驗照顧幼童 探訪長者送暖｜津中樂道

知識轉移
更新時間：14:00 2026-02-24 HKT
發佈時間：14:00 2026-02-24 HKT

AI時代，教育為何？以校訓「施比受更為有福」化為日常教養與實踐，讓莘莘學子在關愛中成長、在淬煉中成才。作為以英語為教學語言、擁有近60年辦學歷史的學校，我們深信真正的教育，不止成就卓越的學業成績，更要培育溫柔而堅定、善良且有擔當的青年。

近年來，在全校師生共同努力下，系統地推展全校服務學習，讓善意成為習慣，讓行動涵養氣質。同學走進幼稚園陪伴幼童，在引導與陪伴中學會責任與耐心；走進安老院與長者傾心交流，在聆聽與關懷中懂得尊重與感恩；家校攜手開展親子家訪，走進社區探訪區內長者，為社區街坊送上溫暖與關懷。孩子們在付出中成長、在體驗中成熟。

我校亦引導學生以多元方式回饋社會：與惜食堂聯手合作，為社區人士派飯，展現青年的社會責任；與香港藝術中心主辦的項目「轉角：」攜手合作，參與「真．臨時遊樂場」計劃，學生與藝術家團隊搜集街坊生活舊物並將其改造為社區遊樂場的玩具，以藝術共創連結社群，探索公共空間的多元可能，用創意與行動為社區注入新活力。這些經歷不僅豐富生命，更讓孩子擁有眼界、胸懷與自信，成為有亮度、有溫度、有態度的少年。

AI時代帶來無數可能，卻無法取代人的溫情、同理心與品格力量。我深信，學校必須以德為本、以學為基、以行為練，引導學生善用科技、善思是非、善處人際，在快速變遷的世界裏守住初心、立住品格。我期望每位銘基人，既有扎實學養，亦有溫柔心腸；既有獨立思考，亦有團隊精神；既有個人追求，亦有社會情懷。

「施比受春風化雨，行以善桃李成蹊。」我校亦將迎來辦學路上的重要時刻，願全校師生以此自勉，以服務成就自我，以奉獻照亮他人。一間用心育人、堅守價值、溫暖有光的學校，必能讓孩子在潛移默化中變得更優秀、更自信、更有力量；讓他們走得更遠、更穩、更光亮。

文：張佩姍

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為中華基督教會銘基書院校長及香港考試及評核局委員會委員。

原文標題為〈施比受春風化雨，行以善桃李成蹊〉。

