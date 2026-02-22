香港史｜清進士遇上港督 何以一拍即合？對中文教育有甚麼貢獻？｜開卷樂

《香江情懷——香港清遺民詩文集選編》作者崔文翰，現任香港伍倫貢學院人文學院署理院長，於香港大學獲得哲學博士學位，而他研究清遺民主題，原來與母校有一段匪淺的淵源。

1927年，香港大學中文學院在財政拮据中成立。關鍵推手為清遺民教育家賴際熙，他隨校長赴馬來亞向華僑籌得4萬多港元，奠定辦學基石。賴氏出身進士，辛亥後遷港，於港大擔任歷史教授並主持院務。他推動學生創辦中文學會與刊物，雖主張集思廣益，但教學方針明顯偏重傳統經學。這種保守傾向引來胡適等新文化運動倡導者的猛烈抨擊。1933年中文學院改組為「中文系」，步入晚年的賴際熙亦隨之退休。

若說到投身教育與政治，便不得不提另一位遺民學者溫肅。溫肅在清亡後仍追隨溥儀多年，乃堅定忠誠的復辟派，直至清室財庫見底，連支俸都成問題，溫肅方經友人賴際熙搭建橋樑，離開天津到港大中文學院任職，生計暫且有了着落。

清王朝終結以後，權力鬥爭與變革風起雲湧，內地本土掀起一股文化改革思潮，知識分子引進西方思想，與專制、封建禮教等舊文化角力。上世紀20年代，港英政府為了穩定華人社會的秩序，推行偏向保守的復古教育，坊間盛行讀經授業的傳統學府。

賴溫二人與時任港督金文泰因此結緣。金文泰支持中文教育，每周向賴氏請益經書。賴溫將國粹存續寄託於教育，金文泰卸任時更獲溫肅撰文歌頌。雙方不論出身，因理念相符而惺惺相惜，成就了一段文化傳承佳話。

清遺民在香港留下了不可磨滅的印記。何藻翔曾與流亡的康有為於亞畢諾道會晤賦詩；書法家岑光樾的墨寶，則遍布東華義莊、香港仔華人永遠墳場及博愛醫院牌坊。儘管清遺民的作品甚少被文學史重視，他們卻身兼藝術家、教育支柱與文化傳承者等多重角色。在香港的燈火闌珊處，無論痕跡深淺，他們對文化的貢獻與真實生活面貌，均不應在歷史中缺席。

香港電台文教組節目《開卷樂》逢周六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。

本文標題原為〈清進士遇上港督 何以一拍即合？〉。

延伸閱讀：

日漸消失的街頭文物｜開卷樂

香港史｜19世紀慈善先鋒：庇理羅士 創辦了哪間名校？山頂別墅曾養駱駝？｜根本月報

