教育評議會 - 立法會選舉後之建言：民生為大、教育為重、國家安全至上︱來論

第八屆立法會選舉順利完成，90個議席全部產生，體現了香港選舉制度的有效運作。本次選舉過程公開、公正，39場競選論壇促進了高質量討論，特區政府通過延長投票時間、設立邊境投票站等措施，確保了選舉順利進行，展現社會務實理性的新氣象。

教育界投票率從上屆的29.02%提升至本屆的35.78%，反映出教育工作者對教育政策的關注度進一步提高。這方面與本會所倡導的「民生為大、教育為重、國家安全至上」三大原則密切相關。新一屆立法會應當更重視教育界的專業意見，在堅守民生優先的基礎上，合理配置教育資源，加強國史與國家安全教育，助力學生全面成長。

本會始終堅持在一國兩制下實踐「以生為本，家國為念，以教學專業為本務，建構民胞物與的新世界觀」。教育工作者致力於培養學生的家國情懷與國際視野，這一理念與本次選舉所展現的專業精神相契合。教育界將繼續以專業態度參與政策討論，推動香港教育事業持續發展。

此次選舉的成功，為香港由治及興奠定了堅實基礎。教育界將堅守專業使命，以培育新時代人才為己任，為香港繁榮穩定貢獻力量。在「一國兩制」方針指引下，教育專業發展必將為香港未來注入新活力。

文：教育評議會會長何漢權、主席蔡世鴻、執委賴俊榮

