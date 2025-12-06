教育評議會執委會 - 《齊心用愛護香江 携手投票見未來》——寫在立法會換屆選舉前夕︱來論

近日，大埔一場無情火災牽動全城人心。面對災難，香港社會展現出難能可貴的團結精神：街坊互助、義工奔波、各界支援，點滴溫暖匯成洪流，讓我們深刻體會到「風雨同舟」的意義。正是這份獅子山精神，推動香港一步步走出陰霾，重見曙光。然而，災後重建不僅是樓宇的重塑，更是社會信心的重建。在此關鍵時刻，我們迎來12月7日立法會換屆選舉——這不僅是法治社會的程序，更是凝聚共識、推動未來的契機。

立法會作為特區治理體系的核心部分，其構成與運作密切影響市民生活質素與整體社會的前進步伐。選舉不僅是行使公民權利的體現，更是對香港未來方向的積極參與。現階段，香港正步入一個邁向繁榮的重要時期，社會期盼持續向好的環境、共同協作的動力，以及具前瞻性的規劃。每一位選民手中的選票，將影響未來立法會能否廣納賢才，能否以理性務實的態度監督施政、提出有益建議，並真正成為市民與特區政府之間的有效紐帶。我們鼓勵社會各界凝聚共識，積極行使投票權利，選出有視野、有擔當、有能力的議員，共同為香港的長遠福祉與進步注入堅實力量。

作為教育工作者，我們深知投票行為的深遠意義。它不僅是政治參與，更是公民素養的具體體現。從課堂到社會，我們始終教導學生要關心社會、理性思考、積極承擔。此次選舉，正是將公民教育理念化為行動的良機。家長、教師、青年學子應當以身作則，以理性態度了解候選人政綱，以全局視野審視香港需求，用手中一票為下一代鋪設更穩健的發展軌道。唯有公民社會的成熟，才能確保民主進程的質素，讓選舉真正成為推動進步的力量。

12月7日，是普通的一天，卻也是不平凡的一天。它承載着市民對更美好生活的期盼，對公平正義的追求，對和諧社會的嚮往。我們呼籲全港各界：無論是企業僱主還是前線員工，是資深市民還是首投一族，請騰出時間，攜手走進投票站。讓我們以選票表達對香港的熱愛，以行動體現對未來的承諾。

「穩健的社會需由賢能引領，繁榮的未來需由眾志鑄成。」讓我們以火災中展現的團結精神為基石，齊心用愛護佑香江，携手投票共見未來！

文：教育評議會執委會

圖：資料圖片

