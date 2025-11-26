何寶鈴 - 我眼中的外間評核人員︱來論

2003年，教育局首次推出外評和自評的概念，當時大家都有疑惑：學校真的能透過自我評估來優化管理？當時筆者有幸參與第一輪外評的先導計劃，事後更夥同當時的蔡世鴻副校長出席不同的分享會，一晃眼已是二十多個年頭，現在各校已將學校自評內化和常規化，大家早已深諳此道了。

自評與外評，參與和反思

校外評核制度旨在檢視學校各方面的表現，給予正面回饋。2003年的第一輪校外評核，可視為對全港學校的一次身體檢查，更鼓勵學校透過自評來不斷檢視和優化，至今，學校各方面已趨成熟，配合校情，不斷發展。2022年教育局再推行「優化學校發展與問責架構」，透過聚焦學生學習成果、強化以數據為本的自評機制，增加持份者參與，並透過學習圈促進學界的專業交流，推動學校持續改進和完善，全面地培育學生的全人發展。

學校普遍認同他們最不擅長的，便是數據分析。如何將學校已有的資料，演化成有系統和有意義的數據，看似容易，但要點出精要，非要專業訓練不可。多年來，筆者與校外評核結下不解之緣，自2007 年起，我一直擔任外間評核人員，過往當學校聽聞外評隊到校，大家都會有點擔心，現在不同了，大家都覺得外評隊很友善，他們客觀地檢視學校的自評文化和工作，然後給予改善的建議，讓學校繼續向前邁進。

外評期間，我作為一位外間評核人員，要與組員共同分析學校狀況，與學校持份者交流溝通，了解學校的發展。我每一次擔任外間評核人員，不只是看別人的工作，更是不停地反思自己學校的狀況，如何改善，如何可以做得更好，所以外間評核員的工作讓我不停地反思，也不停地學習。

2024/25周年視學報告主要視學結果分享會

2025年11月11日，教育局舉辦周年視學報告主要視學結果分享會，會上除了分享不同學校在自我評估、國民教育、STEAM教育和課程規劃的良好實踐外，亦鼓勵同工以外間評核人員的身份參與外評工作。擔任外間評核員不僅是協助質素保證科進行外評，更重要的是我們可藉此機會，學習如何檢視自己的學校，如何運用不同的資料，為自己的學校進行改善。在此，我呼籲各校長抽時間來擔任外間評核人員，既可跟着教育局的同工學習數據分析、評課和自評，更可參考別校的工作，三人行必有我師焉，別校的亮點總有值得借鑑的地方。外評的五天，工作雖然不少，但我覺得絕對值得。個人認為最珍貴的，就是我們可放下學校的繁重工作，清空自己，看別人的同時，也反思自己學校的優點和不足。希望有更多校長能參與外間評核人員的工作，除了為教育界出一分力，對自身的專業發展也有莫大裨益。

圖、文：中華基督教會基慧小學（馬灣）何寶鈴校長

