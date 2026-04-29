落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略

本港大熱新股曦智科技（1879）上市首日爆升近400%，引發市場對光通訊熱潮關注。在一眾「光」概念股之中，更出現了一個港人熟悉的名字——諾基亞（Nokia，NOK），但它不再是曾經瀕臨破產的落難老牌手機商，而是已成功轉型「翻身」的關鍵網絡基礎設施供應商，手握AI時代不可或缺的光通訊業務。該股在美上市，受惠於需求爆發，首季業績遠超市場預期，並帶動股價創下16年新高，截至周二收報10.76美元，今年累升66%，市值突破600億美元。方德證券高級分析師莫灝楠接受《星島頭條》訪問時表示，傳統銅線傳輸已開始過時，未來數據中心將逐步轉用光纖，料市場增長空間龐大，並同時點名7隻相關產業鏈股份可關注。

受惠AI與雲端客戶銷售大增

綜合媒體報道，諾基亞日前公佈今年首季業績表現亮眼，可比營業利潤按年大增54%至2.81億歐元；可比淨銷售額按年增4%至45億歐元；可比毛利率也從去年同期42.3%擴張至45.5%。業績更顯示，來自AI與雲端客戶淨銷售額按年飆升49%，佔總銷售額8%，而且單季新增訂單高達10億歐元，成為營業利潤大增的原因之一。

大幅調高全年收入增長預測

展望未來，諾基亞更將今年網絡基礎設施全年收入增長預測，由1月的6%至8%上調到12%至14%；光網絡和IP網絡合計年度增速指引，從10%至12%上調到18%至20%；AI和雲市場未來3年預期增速，則從去年11月的按年增16%上調到27%。更重要的是，諾基亞在5個月前預測2026年的超大規模廠商資本開支僅為5,400億美元，而此次業績會將預期上調到超過7,000億美元。

成功押注「機器之間需通訊」

事實上，諾基亞自2013年將手機業務出售給微軟後，先後收購西門子手中的諾西通信股權、阿爾卡特朗訊（Alcatel-Lucent）及光學半導體公司Infinera，成功吞下整條光通訊產業鏈，將公司押注在機器之間需要通訊這件事上。去年10月，晶片龍頭英偉達（Nvidia）宣佈斥資10億美元入股諾基亞，共同推進AI-RAN創新及6G轉型。

光通訊技術漸取代銅線傳導

對於諾基亞的轉型，莫灝楠認為算是成功，並指公司在手機業務仍有價值時果斷出售。至於近年AI數據中心需求呈爆發式增長，為何光通訊會成為核心技術？莫灝楠解釋，傳統採用銅線傳導的方式已經開始過時，當傳輸速度越快，會產生「集膚效應」（Skin Effect），將電子推向電線表層並擠壓在一起，導致傳輸速度及準確性下降。他指出，若要維持數據準確性，需使用大量重定時器（Retimer），這不僅成本高昂，速度也相對較慢，因此越來越多數據中心開始考慮採用光通訊技術。

莫灝楠預期，未來幾年市場將維持「光銅並行」的局面，但隨著時間推移，銅線的使用率將會越來越低。他引述台積電的產能推算，現時可能有約1,000萬張A100或以上型號的英偉達GPU仍在數據中心運行。以英偉達的GB200 NVL72機櫃為例，機櫃背板需用上高達5,000條線材，目前大部分仍為銅線，成本約200至300美元；若日後全面轉換成光纖，成本將會翻升4至5倍，意味著市場的增長空間龐大。

莫灝楠提醒市場波動 關注7隻股

投資部署方面，莫灝楠提醒光通訊板塊雖然屬於高速增長行業，但股價波幅往往較大，投資者「要肯博肯衝先買到」，同時必須注意風險管理。除了諾基亞之外，他亦建議關注光通訊產業鏈內的其他潛力股份，並點名推介Lumentum（LITE）、Coherent（COHR）、Ciena（CIEN）、Applied Optoelectronics（AAOI）、邁威爾科技（MRVL）、Tower半導體（TSEM）及Fabrinet（FN）共7隻美股。

針對諾基亞前景，摩根大通將其目標價由8.2美元大幅上調至14美元，並維持「增持」評級，理由是公司已不再是昔日手機廠商，而是抓住了AI算力基建風口、正在經歷價值重估的通訊巨頭。此外，美銀分析師早前亦將諾基亞評級上調至「買入」，主因其業務加碼佈局光學網絡領域，以及受惠於AI數據中心建設推動的超大規模需求增長。

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